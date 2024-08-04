Beşiktaş, Süper Kupa'yı 3. kez kazandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 18. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'yı Beşiktaş kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş, Süper Kupa'yı 3. kez kazandı
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04 Ağustos 2024 01:27
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 18. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'yı Beşiktaş kazandı.

TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyonda, geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlı takım, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan müsabakayı Ciro Immobile (2), Jonas Svensson, Rafa Silva ve Mustafa Hekimoğlu'nun attığı gollerle 5-0 galip tamamladı.

Bu sonuçla Beşiktaş, 18. Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Beşiktaş, üçüncü kez şampiyon

Siyah-beyazlı takım, TFF Süper Kupa'yı üçüncü kez müzesine götürdü.

2006'daki ilk Süper Kupa organizasyonunda Galatasaray'ı yenerek şampiyon olan Beşiktaş, 2021 Süper Kupa'da ise Antalyaspor'u penaltılarla geçerek zafere ulaştı. Beşiktaş, son organizasyondaki Galatasaray galibiyetiyle üçüncü kez kupanın sahibi oldu.

Süper Kupa maçları

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Kupa'da şu ana dek oynanan 18 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Maç Sonuç
30.07.2006 Frankfurt Galatasaray-Beşiktaş 0-1
05.08.2007 Köln Fenerbahçe-Beşiktaş 2-1
17.08.2008 Duisburg Galatasaray-Kayserispor 2-1
02.08.2009 İstanbul Beşiktaş-Fenerbahçe 0-2
07.08.2010 İstanbul Bursaspor-Trabzonspor 0-3
12.08.2012 Erzurum Galatasaray-Fenerbahçe 3-2
11.08.2013 Kayseri Galatasaray-Fenerbahçe 1-0 (uzatma)
25.08.2014 Manisa Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 (3-2/penaltı)
08.08.2015 Ankara Galatasaray-Bursaspor 1-0
13.08.2016 Konya Beşiktaş-Galatasaray 1-1 (0-3/penaltı)
06.08.2017 Samsun Beşiktaş-Konyaspor 1-2
05.08.2018 Konya Galatasaray-Akhisarspor 1-1 (4-5/penaltı)
07.08.2019 Ankara Galatasaray-Akhisarspor 1-0
27.01.2021 İstanbul Başakşehir-Trabzonspor 1-2
05.01.2022 Doha Beşiktaş-Antalyaspor 1-1 (4-2/penaltı)
30.07.2022 İstanbul Trabzonspor-Sivasspor 4-0
07.04.2024 Şanlıurfa Galatasaray-Fenerbahçe 3-0 (Hükmen)
03.08.2025 İstanbul Galatasaray-Beşiktaş 0-5
Cumhurbaşkanlığı Kupası

Lig şampiyonları ile Türkiye Kupası kazananları, 1965-1966'dan 1997-1998 sezonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi.

Toplamda 33 kez oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 10 defa alan Galatasaray, bu organizasyonun en başarılı takımı olarak dikkati çekiyor.

Beşiktaş ve Trabzonspor kupayı yedişer kez, Fenerbahçe 6, Göztepe, MKE Ankaragücü ve Eskişehirspor da birer kez müzelerine götürdü.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda oynanan maçlar ve skorları şöyle:

Sezon Maç Skor
1965-1966 Galatasaray-Beşiktaş 2-0
1966-1967 Beşiktaş-Altay 1-0
1967-1968 Fenerbahçe Otomatikman kazandı
1968-1969 Galatasaray-Göztepe 2-0
1969-1970 Göztepe-Fenerbahçe 3-1
1970-1971 Eskişehirspor-Galatasaray 3-2
1971-1972 Galatasaray-MKE Ankaragücü 1-0
1972-1973 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1
1973-1974 Beşiktaş-Fenerbahçe 3-0
1974-1975 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0
1975-1976 Trabzonspor-Galatasaray 2-1
1976-1977 Trabzonspor-Beşiktaş 1-1 (Penaltılarla 3-1)
1977-1978 Trabzonspor-Fenerbahçe 1-0
1978-1979 Trabzonspor-Fenerbahçe 2-1
1979-1980 Trabzonspor-Altay 1-0
1980-1981 MKE Ankaragücü-Trabzonspor 1-0
1981-1982 Galatasaray-Beşiktaş 2-0
1982-1983 Trabzonspor-Fenerbahçe 2-0
1983-1984 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-0
1984-1985 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1 (Penaltılarla 4-2)
1985-1986 Beşiktaş-Bursaspor 2-1
1986-1987 Galatasaray-Gençlerbirliği 3-2
1987-1988 Galatasaray-Sakaryaspor 2-0
1988-1989 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-0
1989-1990 Fenerbahçe-Beşiktaş 3-2
1990-1991 Galatasaray-Beşiktaş 1-0
1991-1992 Beşiktaş-Trabzonspor 2-1
1992-1993 Galatasaray-Beşiktaş 2-0
1993-1994 Beşiktaş-Galatasaray 3-1
1994-1995 Trabzonspor-Beşiktaş 2-0
1995-1996 Galatasaray-Fenerbahçe 3-0
1996-1997 Galatasaray-Kocaelispor 2-1 (Uzatmada)
1997-1998 Beşiktaş-Galatasaray 2-1 (Uzatmada)
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