Beşiktaş, Kerem Kalafat'ı Rizespor'a gönderdi

Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Kerem Kalafat'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
İşte Çaykur Rizesopor'dan yapılan resmi açıklama:
Çaykur Rizespor'umuz Beşiktaş'ta forma giyen Kerem Kalafat'ı 1 yıllığına kiralık olarak renklerine kattı.
21 yaşındaki genç defans oyuncusu, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı.
İşte Çaykur Rizesopor'dan yapılan resmi açıklama:
Çaykur Rizespor'umuz Beşiktaş'ta forma giyen Kerem Kalafat'ı 1 yıllığına kiralık olarak renklerine kattı.
21 yaşındaki genç defans oyuncusu, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı.
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