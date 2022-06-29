Beşiktaş, Kerem Kalafat'ı Rizespor'a gönderdi

Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Kerem Kalafat'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

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Beşiktaş, Kerem Kalafat'ı Rizespor'a gönderdi
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29 Haziran 2022 13:06
Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Kerem Kalafat'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

İşte Çaykur Rizesopor'dan yapılan resmi açıklama:

Çaykur Rizespor'umuz Beşiktaş'ta forma giyen Kerem Kalafat'ı 1 yıllığına kiralık olarak renklerine kattı.

21 yaşındaki genç defans oyuncusu, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı.
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