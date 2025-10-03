03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
2-5
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
4-0
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
1-3
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
3-1
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
0-1
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
3-1
03 Ekim
Osasuna-Getafe
2-1
03 Ekim
Verona-Sassuolo
0-1
03 Ekim
Paris FC-Lorient
2-0
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
1-2

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Kadi Kullerkann'ı kadrosuna kattı

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Estonyalı pasör çaprazı Kadi Kullerkann'ı renklerine bağladı.

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Estonyalı pasör çaprazı Kadi Kullerkann'ı transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kadın Voleybol Takımımız, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Estonyalı pasör çaprazı Kadi Kullerkann ile sözleşme imzaladı. Kadi Kullerkann'a Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."


Estonya'da dünyaya gelen 36 yaşındaki voleybolcu, profesyonel kariyerinde Beşiktaş'tan önce sırasıyla Audentes SK, Houston University, Pittsburgh University, Eurosped, Yeşil Bayramiç, Petro Gazz Angels, TalTech/Tradehouse, AO Markopoulo, D&A Esperia Cremona, CSM Targoviște ve Aris Thessaloniki takımlarının formasını giydi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
