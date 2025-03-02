Beşiktaş Kadın Takımı, 90+1'de galibiyete uçtu

Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nde 18. hafta maçında Beşiktaş United Payment, Ünye'yi ağırladı. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu.
Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı'na galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Kome Fadimatou ve 90+1. dakikada Glory Ogbonna kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı puanını 40'a yükseltti. Ünye Kadın Futbol Takımı 14'te kaldı.
Gelecek hafta Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı'na galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Kome Fadimatou ve 90+1. dakikada Glory Ogbonna kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı puanını 40'a yükseltti. Ünye Kadın Futbol Takımı 14'te kaldı.
Gelecek hafta Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.