Beşiktaş Kadın Takımı, 90+1'de galibiyete uçtu

Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, Ünye'yi ağırladığı maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş Kadın Takımı, 90+1'de galibiyete uçtu
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02 Mart 2025 16:12
Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nde 18. hafta maçında Beşiktaş United Payment, Ünye'yi ağırladı. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu.

Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı'na galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Kome Fadimatou ve 90+1. dakikada Glory Ogbonna kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı puanını 40'a yükseltti. Ünye Kadın Futbol Takımı 14'te kaldı.

Gelecek hafta Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.

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