PAOK İLE 3 YILLIK ANLAŞMA

SERGEN YALÇIN'A TAKILDI!

"BEŞİKTAŞ DEFTERİ KAPANDI"

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PAOK, transferde sürpriz bir hamle yaptı. Yunanistan temsilcisi, Beşiktaş'ın gündemindekiile büyük oranda anlaşma sağladı.21 yaşındaki Gürcü orta saha oyuncusu Nika Ninua, Beşiktaş'ın gündemine gelmiş ancak siyah-beyazlılar bu transferi henüz noktalamamıştı. Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakan Nika Ninua için flaş bir gelişme yaşandı. Yunan basını, Nika Ninua'nın PAOK ile anlaşmaya vardığını duyurdu.Yunanstan'da çıkan haberlerde, "2020 yılının Aralık ayında Dinamo Tbilisi ile sözleşmesi sona erecek Nika Ninua, Beşiktaş'a transfer olmaya çok yakındı. Ancak PAOK transferde sürpriz bir hamle yaptı ve bu transferde sona geldi" ifadeleri kullanıldı.Pandemi arasından sonra Beşiktaş maçlarını izlerken paylaşımlar yapan Nika Ninua'nın transferinin gerçekleşmemesiyle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın Nika Ninua'yı beğenmediği ve yabancı hakkını, Gürcü futbolcudan yana kullanmak istemediği öğrenildi.Yunanistan'da futbol oynayan ve teknik direktörlük yapan Temur Ketsbaia, Nika Ninua hakkında yaptığı açıklamada "Beşiktaş'a transfer olmadı mı? Dün öğrendiğime göre Türkiye'ye gitme ihtimali neredeyse kalmamış." dedi.Temur Ketsbaia ayrıca "Nika Ninua çok teknik, iyi ayağı ve şutları olan bir oyuncu. Gürcistan'da lider olmanın yaşı yoktur. Nika mükemmel bir karakter ve takım arkadaşlasrıunın liderdi. Dinamo Tbilisi'e çok katkısı oldu, PAOK'ta da iyi işler yapacaktır. Nika'nın Yunanistan'da uyum sorunu yaşayacağını düşünmüyorum. Ona tüm kalbimle başarılar dilerim" diye konuştu.