UEFA Konferans Ligi 3. Eleme turu rövanşında Beşiktaş, sahasında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü konuk etti.
Beşiktaş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Beşiktaş yenik duruma düşmesine rağmen 2-1 kazanarak play-off turuna adını yazdırmayı başardı.
Karşılaşmanın 36. dakikasında Mahmudov'un golüyle yenik duruma düşen Beşiktaş, ikinci yarıda kendine geldi. 57'de Aboubakar ve 71. dakikada Muleka'nın attığı gollerle galibiyete uzanmasını bildi.
Siyah beyazlılar böylelikle UEFA Konferans Ligi'nde adını play-off turuna yazdırdı. Beşiktaş'ın bu turdaki rakibi ise Aris'i eleyen Dinamo Kiev oldu.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN ROTASYON
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Azerbaycan ekibi Neftçi'yi konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, kadroda önemli değişikliklere imza attı.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında görev verdiği futbolcuların 6'sını oyuna sürmeyen Güneş; Omar Colley, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Onur Bulut ve Vincent Aboubakar'ın yerine Daniel Amartey, Umut Meraş, Demir Ege Tıknaz, Jean Onana, Ante Rebic ve Semih Kılıçsoy'u 11'de görevlendirdi.
Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Güneş, savunma dörtlüsünü Valentin Rosier, Necip Uysal, Daniel Amartey ve Umut Meraş'tan kurdu.
Orta sahanın merkezinde Demir Ege Tıknaz, Jean Onana ve Gedson Fernandes'i görevlendiren deneyimli çalıştırıcı, hücum hattında ise Semih Kılıçsoy, Ante Rebic ve Jackson Muleka'ya şans verdi.
4 İSİM İLK KEZ 11'DE
Beşiktaş'ta teknik direktör Güneş'in sahaya sürdüğü kadrodan 4 isim, ilk kez 11 kişilik kadroda görev yaptı.
Güneş'in, Neftçi karşısında ilk kez 11'de sahaya sürdüğü isimler Rebic, Demir Ege, Semih ve Onana oldu. Dolmabahçe'de ilk kez taraftarlarının karşısında maça başlayan siyah-beyazlı oyuncular, bu sezon oynanan karşılaşmalarda oyuna sonradan dahil olmuştu.
YENİ TRANSFERLER TARAFTARLA BULUŞTU
Beşiktaş'ın yeni transferleri Milot Rashica ve Alex Oxlade-Chamberlain, karşılaşmayı Beşiktaş Park'ta izledi.
Maç öncesinde saha kenarında bulunan siyah-beyazlı oyunculara taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
İki oyuncu da Beşiktaşlıların tezahüratları sonrasında sahaya girerek taraftarları alkışladı.
SEMİH'İN KRİTİK PASI
Beşiktaş, bu sezon çıktığı 4 resmi maçtan farklı isimlerle oluşturduğu 11'le sahaya çıkarken ilk yarıda az pozisyon üretebildi. İlk yarıdaki en önemli pozisyonun arkasında genç Semih'in güzel pası vardı ancak kaleci Brkic golü önledi.
25. dakikada Semih'in ara pasıyla Muleka savunmanın arkasında topla buluştu. Muleka'nın vuruşunda kaleci Brkic topu kornere çeldi.
HESAPTA OLMAYAN BİR GOL
Beşiktaş organize atak geliştirmeye çalıştığı ve oyunu rakip yarı sahaya yıkmaya çalıştığı dakikalarda kalesinde sürpriz bir gol görerek yenik duruma düştü.
Sağ kanatta topu alan Olanare, ceza sahasına hareketlenen Makhmudov'u gördü. Makhmudov'un vuruşu Mert'ten de sekerek ağlara gitti.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadelenin ilk yarısı 1-0'lık Neftçi üstünlüğüyle bitti.
İKİNCİ YARIDA BAMBAŞKA BEŞİKTAŞ
İlk yarıda aksadığı görülen Rebic, Umut Meraş ve Onana'nın yerine Amir, Aboubakar ve Masuaku oyuna girdi.
İkinci yarının başlamasıyla Beşiktaş üst üste pozisyonlar üreterek adeta 'Gol geliyor' dedirtti.
ABOUBAKAR FARKI VE 1-1
Siyah beyazlıların yıldız golcüsü Vincent Aboubakar, 57. dakikada yine yeteneğini konuşturarak attığı golle maça beraberliği getirdi.
Rakip ceza sahasında topu alan Aboubakar, ayak içiyle uzak direğe vuruşunda topu ağlarla buluşturdu.
MULEKA YOKTAN VAR ETTİ, 2-1
Golün ardından ritmini bulan Beşiktaş, maçın çalışkan isimlerinden Jackson Muleka'nın çabasıyla 2-1 öne geçti.
71. dakikada Onur'un rakip ceza sahasına gönderdiği top Aboubakar'ı geçti, arkasındaki Muleka da ilk pozisyonda düzgün bir vuruş yapamadı. Ardından yerden kalkan Muleka, yerdeyken önce rakibinden sonra da kalecide sıyrıldı ve topu ağlara gönderdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı ve tur atlamayı başardı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
25. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Semih Kılıçsoy'un ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Muleka'nın ceza sahası içinden çıkardığı şutta kaleci Brkic topu kornere çeldi.
36. dakikada Neftçi öne geçti. Olanare'nin pasında topla buluşan Makhmudov'un ceza sahası sağ çaprazından uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok'un müdahalesi yetersiz kaldı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.
45. dakikada konuk takımın Saief ile soldan kullandığı kornerde Matias'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Mert gole izin vermedi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
57. dakikada Beşiktaş beraberliği sağladı. İkinci yarıda oyuna giren ve sol kanadı hareketlendiren Masuaku'nun pasında topu kontrol eden Aboubakar, ceza sahası sol çaprazından yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
62. dakikada siyah-beyazlı ekip, önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Rosier'in sağdan ortasında kaleci Brkic'in uzaklaştırmak istediği top, Aboubakar'a çarparak Onur Bulut'un önünde kaldı. Onur'un ceza sahası içinde yakın mesafeden çıkardığı şutta Neftçi savunması, altıpasın içinde meşin yuvarlağa müdahale ederek gole izin vermedi.
71. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rosier'in sağdan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Jackson Muleka, yere düşerek kontrolünü kaybettiği topu tekrar kazandı. Muleka, kaleci Brkic'i de oyundan düşürdükten sonra altıpasın solundan dar açıdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Beşiktaş, adını play-off turuna yazdırdı.
Stat: Beşiktaş Park
Hakemler: Julian Weinberger, Andreas Witschnigg, Sara Telek (Avusturya)
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Amartey, Umut Meraş (Dk. 46 Masuaku), Onana (Dk. 46 Hadziahmetovic), Demir Ege Tıknaz (Dk. 77 Salih Uçan), Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy (Dk. 49 Onur Bulut), Rebic (Dk. 46 Aboubakar), Muleka
Neftçi: Brkic, Koffi, Matias, Tamas, Saief (Dk. 79 Salahli), Jaber, Makhmudov, Ozobic (Dk. 64 Hajiyev), Shinyashiki (Dk. 79 Zulfugarli), Lebon, Olanare (Dk. 69 Bogomolski)
Goller: Dk. 36 Makhmudov (Neftçi), Dk. 57 Aboubakar, Dk. 71 Muleka (Beşiktaş)
Beşiktaş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Beşiktaş yenik duruma düşmesine rağmen 2-1 kazanarak play-off turuna adını yazdırmayı başardı.
Karşılaşmanın 36. dakikasında Mahmudov'un golüyle yenik duruma düşen Beşiktaş, ikinci yarıda kendine geldi. 57'de Aboubakar ve 71. dakikada Muleka'nın attığı gollerle galibiyete uzanmasını bildi.
Siyah beyazlılar böylelikle UEFA Konferans Ligi'nde adını play-off turuna yazdırdı. Beşiktaş'ın bu turdaki rakibi ise Aris'i eleyen Dinamo Kiev oldu.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN ROTASYON
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Azerbaycan ekibi Neftçi'yi konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, kadroda önemli değişikliklere imza attı.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında görev verdiği futbolcuların 6'sını oyuna sürmeyen Güneş; Omar Colley, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Onur Bulut ve Vincent Aboubakar'ın yerine Daniel Amartey, Umut Meraş, Demir Ege Tıknaz, Jean Onana, Ante Rebic ve Semih Kılıçsoy'u 11'de görevlendirdi.
Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Güneş, savunma dörtlüsünü Valentin Rosier, Necip Uysal, Daniel Amartey ve Umut Meraş'tan kurdu.
Orta sahanın merkezinde Demir Ege Tıknaz, Jean Onana ve Gedson Fernandes'i görevlendiren deneyimli çalıştırıcı, hücum hattında ise Semih Kılıçsoy, Ante Rebic ve Jackson Muleka'ya şans verdi.
4 İSİM İLK KEZ 11'DE
Beşiktaş'ta teknik direktör Güneş'in sahaya sürdüğü kadrodan 4 isim, ilk kez 11 kişilik kadroda görev yaptı.
Güneş'in, Neftçi karşısında ilk kez 11'de sahaya sürdüğü isimler Rebic, Demir Ege, Semih ve Onana oldu. Dolmabahçe'de ilk kez taraftarlarının karşısında maça başlayan siyah-beyazlı oyuncular, bu sezon oynanan karşılaşmalarda oyuna sonradan dahil olmuştu.
YENİ TRANSFERLER TARAFTARLA BULUŞTU
Beşiktaş'ın yeni transferleri Milot Rashica ve Alex Oxlade-Chamberlain, karşılaşmayı Beşiktaş Park'ta izledi.
Maç öncesinde saha kenarında bulunan siyah-beyazlı oyunculara taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
İki oyuncu da Beşiktaşlıların tezahüratları sonrasında sahaya girerek taraftarları alkışladı.
SEMİH'İN KRİTİK PASI
Beşiktaş, bu sezon çıktığı 4 resmi maçtan farklı isimlerle oluşturduğu 11'le sahaya çıkarken ilk yarıda az pozisyon üretebildi. İlk yarıdaki en önemli pozisyonun arkasında genç Semih'in güzel pası vardı ancak kaleci Brkic golü önledi.
25. dakikada Semih'in ara pasıyla Muleka savunmanın arkasında topla buluştu. Muleka'nın vuruşunda kaleci Brkic topu kornere çeldi.
HESAPTA OLMAYAN BİR GOL
Beşiktaş organize atak geliştirmeye çalıştığı ve oyunu rakip yarı sahaya yıkmaya çalıştığı dakikalarda kalesinde sürpriz bir gol görerek yenik duruma düştü.
Sağ kanatta topu alan Olanare, ceza sahasına hareketlenen Makhmudov'u gördü. Makhmudov'un vuruşu Mert'ten de sekerek ağlara gitti.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadelenin ilk yarısı 1-0'lık Neftçi üstünlüğüyle bitti.
İKİNCİ YARIDA BAMBAŞKA BEŞİKTAŞ
İlk yarıda aksadığı görülen Rebic, Umut Meraş ve Onana'nın yerine Amir, Aboubakar ve Masuaku oyuna girdi.
İkinci yarının başlamasıyla Beşiktaş üst üste pozisyonlar üreterek adeta 'Gol geliyor' dedirtti.
ABOUBAKAR FARKI VE 1-1
Siyah beyazlıların yıldız golcüsü Vincent Aboubakar, 57. dakikada yine yeteneğini konuşturarak attığı golle maça beraberliği getirdi.
Rakip ceza sahasında topu alan Aboubakar, ayak içiyle uzak direğe vuruşunda topu ağlarla buluşturdu.
MULEKA YOKTAN VAR ETTİ, 2-1
Golün ardından ritmini bulan Beşiktaş, maçın çalışkan isimlerinden Jackson Muleka'nın çabasıyla 2-1 öne geçti.
71. dakikada Onur'un rakip ceza sahasına gönderdiği top Aboubakar'ı geçti, arkasındaki Muleka da ilk pozisyonda düzgün bir vuruş yapamadı. Ardından yerden kalkan Muleka, yerdeyken önce rakibinden sonra da kalecide sıyrıldı ve topu ağlara gönderdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı ve tur atlamayı başardı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
25. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Semih Kılıçsoy'un ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Muleka'nın ceza sahası içinden çıkardığı şutta kaleci Brkic topu kornere çeldi.
36. dakikada Neftçi öne geçti. Olanare'nin pasında topla buluşan Makhmudov'un ceza sahası sağ çaprazından uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok'un müdahalesi yetersiz kaldı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.
45. dakikada konuk takımın Saief ile soldan kullandığı kornerde Matias'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Mert gole izin vermedi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
57. dakikada Beşiktaş beraberliği sağladı. İkinci yarıda oyuna giren ve sol kanadı hareketlendiren Masuaku'nun pasında topu kontrol eden Aboubakar, ceza sahası sol çaprazından yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
62. dakikada siyah-beyazlı ekip, önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Rosier'in sağdan ortasında kaleci Brkic'in uzaklaştırmak istediği top, Aboubakar'a çarparak Onur Bulut'un önünde kaldı. Onur'un ceza sahası içinde yakın mesafeden çıkardığı şutta Neftçi savunması, altıpasın içinde meşin yuvarlağa müdahale ederek gole izin vermedi.
71. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rosier'in sağdan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Jackson Muleka, yere düşerek kontrolünü kaybettiği topu tekrar kazandı. Muleka, kaleci Brkic'i de oyundan düşürdükten sonra altıpasın solundan dar açıdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Beşiktaş, adını play-off turuna yazdırdı.
Stat: Beşiktaş Park
Hakemler: Julian Weinberger, Andreas Witschnigg, Sara Telek (Avusturya)
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Amartey, Umut Meraş (Dk. 46 Masuaku), Onana (Dk. 46 Hadziahmetovic), Demir Ege Tıknaz (Dk. 77 Salih Uçan), Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy (Dk. 49 Onur Bulut), Rebic (Dk. 46 Aboubakar), Muleka
Neftçi: Brkic, Koffi, Matias, Tamas, Saief (Dk. 79 Salahli), Jaber, Makhmudov, Ozobic (Dk. 64 Hajiyev), Shinyashiki (Dk. 79 Zulfugarli), Lebon, Olanare (Dk. 69 Bogomolski)
Goller: Dk. 36 Makhmudov (Neftçi), Dk. 57 Aboubakar, Dk. 71 Muleka (Beşiktaş)