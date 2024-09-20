Beşiktaş hala masada: Sadio Mane!

Sadio Mane için çalışmalar yapan Beşiktaş'ta gözler Al Nassr'a çevrilecek. Suudi Arabistan ekibinin yeni teknik direktörü Stefano Pioli'nin kararına göre ocak ayında harekete geçilecek.

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Beşiktaş hala masada: Sadio Mane!
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20 Eylül 2024 12:34
Yaz transfer döneminin son günlerinde dünyaca ünlü yıldız Sadio Mane için çalışmalar yapan Beşiktaş, takibini sürdürecek.

Siyah-beyazlılar, Al Nassr'daki gelişmelere göre hareket edecek. Suudi Arabistan ekibinde göreve gelen yeni teknik direktör Stefano Pioli'nin Sadio Mane'nin geleceğiyle ilgili kararı önem taşıyacak.

Suudi Arabistan basınında çıkan haberlerde, Pioli'nin özellikle Avrupa liglerinden önemli yıldızları ocak ayında transfer yapmak istediği dile getirildi.

MANE'NİN GÖNDERİLMESİ GÜNDEMDE

İtalyan hocanın, 1 Ocak 2025'te başlayacak ara transfer dönemi için transfer sözü aldığı bildirildi. Kadrosunda yabancı kontenjanı dolu olan Al Nassr'ın Sadio Mane ve Anderson Talisca gibi isimlerle vedalaşabileceği aktarıldı.

Suudi Arabistan'da ilk 11'de 10 yabancı oynatılabiliyor. Ancak bu yabancılardan 2'sinin 19 yaş ve altı futbolcular olması gerekiyor. 2025'te 33 yaşında olacak Mane ve 31 yaşında olacak Talisca'nın kiralık da olsa gönderilebileceği ifade ediliyor.  

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