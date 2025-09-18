Beşiktaş, Göztepe maçının kamp kadrosunu açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cuma günü Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.



Siyah-beyazlı kulübün Sosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü, sakatlıkları bulunan Wilfred Ndidi ve Salih Uçan'ın yanı sıra Mustafa Hekimoğlu, Jonas Svensson ve Milot Rashica, siyah beyazlıların İzmir kafilesinde yer almadı.



RASHICA VE SVENSSON NEDEN YOK?

TRT Spor'un haberine göre;'ya sakatlık risk analizi yapıldığı ve yüksek sakatlık riski nedeniyle Göztepe deplasmanında olmayacağı belirtildi.Öte yandan'un ise teknik heyet kararıyla kadroda yer almadığı bilgisine yer verildi.Beşiktaş'ın Göztepe maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Gabriel Paulista, Demir Ege Tıknaz, Tammy Abraham, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Necip Uysal, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rafa Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, David Jurasek, Devrim Şahin, Emirhan Topçu.