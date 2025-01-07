Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası'nın 14. haftasında çarşamba günü deplasmanda İspanya'nın Joventut Badalona takımıyla karşılaşacak.
Palau Olimpic De Badalona'da oynanacak müsabaka TSİ 21.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.
Ligde oynadığı 13 maçta 7 galibiyet ve 6 yenilgi alan Beşiktaş Fibabanka, 5. sırada bulunuyor. 4 galibiyeti bulunan İspanyol ekibi ise 10 takımlı ligde 9. sırada.
Son 2 maçını deplasmanda oynayan siyah-beyazlı takım, bu karşılaşmalarda parkeden yenilgiyle ayrıldı.
Ligdeki son 5 karşılaşmasında 4 yenilgi alan Joventut Badalona, tek galibiyetini Trefl Sopot'a karşı aldı.
İki takımın ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakasını Beşiktaş Fibabanka 82-76'lık galibiyetle tamamlamıştı.
Palau Olimpic De Badalona'da oynanacak müsabaka TSİ 21.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.
Ligde oynadığı 13 maçta 7 galibiyet ve 6 yenilgi alan Beşiktaş Fibabanka, 5. sırada bulunuyor. 4 galibiyeti bulunan İspanyol ekibi ise 10 takımlı ligde 9. sırada.
Son 2 maçını deplasmanda oynayan siyah-beyazlı takım, bu karşılaşmalarda parkeden yenilgiyle ayrıldı.
Ligdeki son 5 karşılaşmasında 4 yenilgi alan Joventut Badalona, tek galibiyetini Trefl Sopot'a karşı aldı.
İki takımın ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakasını Beşiktaş Fibabanka 82-76'lık galibiyetle tamamlamıştı.