Trenyol Süper Lig'in 16. haftasında Serdar Topraktepe'nin yönetimindeki Beşiktaş deplasmanda Mustafa Dalcı'nın ekibi Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan ve Oğuzhan Çakır'ın yönettiği maçta Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Yusuf Barasi ve 40. dakikada Abat Aimbetov kaydetti.Beşiktaş'ın tek golünü ise 72. dakikada Al-Musrati kaydetti. Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, maçı 76. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Bu sonuçla birlikte bu sezon ligdeki ilk galibiyetini alan Adana Demirspor, puan silme cezası ile -1 puanı bulunurken 2 puana ulaşmış oldu ve ligin son sırasında kaldı.. Beşiktaş ise 25 puanla 6. sıraya geriledi.Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş evinde Alanyaspor'u ağırlarken, Adana Demirspor deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak.Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, ligde son oynadıkları Fenerbahçe maçında göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.Siyah-beyazlı ekip, Yeni Adana Stadı'ndaki maça Mert Günok, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Al Musrati, Salih Uçan, Can Keleş, Rafa Silva, Oxlade-Chamberlain ve Semih Kılıçsoy ilk 11'iyle çıktı.Beşiktaş'ta yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Felix Uduokhai, Joao Mario, Bahtiyar Zaynutdinov, Ernest Muçi, Yakup Arda Kılıç, Cher Ndour, Serkan Emrecan Terzi ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.Serdar Topraktepe, Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi 1-0 yenen derbi maçın başlangıç kadrosuna göre Adana Demirspor karşısında 3 değişikliğe gitti.Topraktepe, sakatlıkları nedeniyle Ciro Immobile, Milot Rashica ile Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Gedson Fernandes bu maçta forma giymezken bu oyuncuların yerine Can Keleş, Oxlade-Chamberlain ve Semih Kılıçsoy'u ilk 11'de görevlendirdi.Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, ligde son oynadıkları ve deplasmanda 3-1 yenildikleri Göztepe maçı kadrosuna göre Beşiktaş karşısında 2 değişikliğe gitti.Mavi lacivertliler Beşiktaş karşısında ilk 11 Deniz Dönmezer, Arda Kurtulan, Tolga Kalender, Semih Güler, Abdulsamet Burak, Maestro, İzzet Çelik, Yusuf Sarı, Yusuf Barasi, Ali Yavuz Kol, Abat Aimbetov olarak dizildi.Adana Demirspor'da yedek kulübesinde Vedat Karakuş, Tayfun Aydoğan, Bünyamin Balat, Aksel Aktaş, Burhan Ersoy, Florent Shehu, Ozan Demirbağ, Osman Kaynak, Ahmet Yılmaz ve Kadir Karayiğit yer aldı.Teknik Direktör Mustafa Dalcı, Göztepe karşısında ilk 11'inde başlayan Jovan Manev, Tayfun Aydoğan'ın yerine Semih Güler ile Abat Aimbetov'a forma şansı verdi.Beşiktaşlı taraftarlar da kendileri için ayrılan tribünü tamamen doldurdu.Maçın 10. dakikasında Beşiktaş gole çok yaklaştı. Al-Musrati'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Rafa, karşı karşıya pozisyonda kaleci Deniz'i geçemedi.Maçın 13. dakikasında serbest vuruşta topun başına geçen Yusuf Sarı'nın müthiş vuruşunu kaleci Mert güçlükle kurtardı. Seken topta Semih Güler'in vuruşunu yine Mert kurtardı.Maçın ilk sarı kartı, 17. dakikada Yusuf Sarı'ya yaptığı faulün ardından Emirhan Topçu'ya çıktı.Maçın 31. dakikasında Adana Demirspor 1-0 öne geçti. Kornerde kafalardan seken topu önünde bulan Yusuf Barasi, gelişine sert vurdu ve topu ağlara gönderdi.Maçın 40. dakikasında Adana Demirspor farkı 2'ye yükseltti. Sağ kanattan topu sürükleyen Yusuf Sarı, şık bir çalımla Masuaku'dan sıyrıldı ve kale ağzına çevirdi, Aimbetov boş ağlara topu gönderdi.Beşiktaşlı futbolcular, devre arasında soyunma odasına gitmeden önce deplasman tribününe toplu halde giderek özür diledi.Maçın devre arasında Beşiktaş'ta Zaynutdinov ve Muçi oyuna girdi; Masuaku ve Chamberlain kenara geldi.Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, Beşiktaş maçı sırasında Maestro'nun kardeşinin vefat ettiğini duyurdu.Beşiktaş'a karşı ilk 11'de sahaya çıkan Maestro ile ilgili olarak Murat Sancak, "Maestro, devre arasında kardeşinin ölüm haberini almasına rağmen, 'Takımımı yalnız bırakmayacağım.' dedi ve sahaya çıktı. Allah gani gani rahmet eylesin kardeşim." paylaşımını yaptı.Maçın 72. dakikasında Beşiktaş durumu 2-1'e getirdi. Sol kanattan Muçi'nin yaptığı orta kafalardan sekti, son olarak kafayı vuran Al-Murati topu ağlara gönderdi.Maçın 76. dakikasında Beşiktaş 10 kişi kaldı. Çalımlarla ilerleyen Yusuf Sarı, kaleci ile karşı karşıya kalmak üzereyken Tayyip Talha Sanuç tarafından düşürüldü. Tayyip Talha direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Tayyip Talha, Süper Lig kariyerinin ilk kırmızı kartını eski takımı Adana Demirspor'a karşı gördü.Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Adana Demirspor sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.10. dakikada Al Musrati'nin ceza sahası içine doğru pasında topla buluşan Rafa Silva'nın vuruşunda, top kaleci Deniz Dönmezer'den oyun alanına geri döndü.11. dakikada ceza sahası önündeki Yusuf Barasi'den aldığı topuk pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Aimbetov'un vuruşunda, kaleci Mert topu uzaklaştırdı.13. dakikada Yusuf Sarı'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Mert Günok'un müdahalesiyle geri dönen topa Arda Kurtulan'ın vuruşunda, Mert bir kez daha meşin yuvarlağı çeldi.34. dakikada Can Keleş'in sağ kanatta ceza sahası dışından yerden sert şutunda, kaleci Deniz Dönmezer yatarak topa hakim oldu.Adana Demirspor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 üstün bitirdi.58. dakikada ceza sahasına gönderilen topa kafayla müdahale eden Zaynutdinov'un ardından yükselen Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda, top, kaleci Deniz Dönmezer'de kaldı.71. dakikada Salih Uçan'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında Semih Kılıçsoy'un ön direkte vuruşunda, kaleci Deniz topu kornere çeldi.87. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında yükselen Al Musrati'nin kafa vuruşunda, kaleci Deniz son anda uzanarak direğin dibinden topu kornere çeldi.90+8. dakikada Joao Mario'nun kullandığı köşe atışında Semih Kılıçsoy'un kafayla arkaya aşırttığı topta kaleciyle karşı karşıya kalan Al Musrati'nin vuruşunda, top kaleci Deniz Dönmezer'den oyun alanına geri döndü.Yeni AdanaOğuzhan Çakır, Ceyhun Sesigüzel, Samet ÇavuşDeniz Dönmezer, Arda Kurtulan, Tolga Kalender, Semih Güler, Abdulsamet Burak, Maestro, İzzet Çelik (Dk. 81 Tayfun Aydoğan), Yusuf Sarı (Dk. 90+9 Burhan Ersoy), Yusuf Barasi (Dk. 90+2 Ozan Demirbağ), Ali Yavuz Kol (Dk. 90+2 Bünyamin Balat), Aimbetov (Dk. 81 Shehu)Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Masuaku (Dk. 46 Zaynutdinov), Al Musrati, Salih Uçan (Dk. 85 Joao Mario), Can Keleş (Dk. 73 Mustafa Hekimoğlu), Rafa Silva, Oxlade-Chamberlain (Dk. 46 Muçi), Semih KılıçsoyDk. 31 Yusuf Barasi, Dk. 39 Aimbetov (Adana Demirspor), Dk. 72 Al Musrati (Beşiktaş)Dk. 76 Tayyip Talha Sanuç (Beşiktaş)Dk. 17 Emirhan Topçu (Beşiktaş), Dk. 57 Maestro, Dk. 70 İzzet Çelik, Dk. 90+3 Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor)