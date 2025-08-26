Beşiktaş'a Jadon Sancho müjdesi

Transfer döneminin son günlerine girilmesi ile birlikte Beşiktaş'ta kanat transferi çalışmaları hız kazandı.
Son olarak Atalanta'dan santrfor El Bilal Toure'yi kiralayan siyah-beyazlılar'da uzun süredir ilgilenilen Jadon Sancho'nun transferi konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.
ROMA VAZGEÇTİ
Beşiktaş'ın 25 yaşındaki oyuncunun transferinde büyük rakiplerinden birisi İtalyan ekibi Roma'ydı.
Sancho ile görüşmelerini sürdüren Roma,transferde anlaşılamaması üzerine bu hamleden vazgeçti ve kulübü sportif direktörü Frederic Massara şu sözleri söyledi:
"Jadon Sancho, çok kaliteli bir futbolcu ama bu transferi ilerletmek için uygun şartların ve özellikle motivasyonun mevcut olduğunu düşünmüyorum"
BEŞİKTAŞ'TA HEDEF KİRALIK FORMULÜ
Serdal Adalı yönetimi, 25 yaşındaki oyuncuyu kiralık formülü ile kadrosuna katmayı istiyor. Sancho'nun transferi konusunda yakın bir süre içerisinde gelişmeler yaşanması bekleniyor.
Son olarak Atalanta'dan santrfor El Bilal Toure'yi kiralayan siyah-beyazlılar'da uzun süredir ilgilenilen Jadon Sancho'nun transferi konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.
ROMA VAZGEÇTİ
Beşiktaş'ın 25 yaşındaki oyuncunun transferinde büyük rakiplerinden birisi İtalyan ekibi Roma'ydı.
Sancho ile görüşmelerini sürdüren Roma,transferde anlaşılamaması üzerine bu hamleden vazgeçti ve kulübü sportif direktörü Frederic Massara şu sözleri söyledi:
"Jadon Sancho, çok kaliteli bir futbolcu ama bu transferi ilerletmek için uygun şartların ve özellikle motivasyonun mevcut olduğunu düşünmüyorum"
BEŞİKTAŞ'TA HEDEF KİRALIK FORMULÜ
Serdal Adalı yönetimi, 25 yaşındaki oyuncuyu kiralık formülü ile kadrosuna katmayı istiyor. Sancho'nun transferi konusunda yakın bir süre içerisinde gelişmeler yaşanması bekleniyor.