26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
19:45
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
22:00
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
22:00
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
21:00
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
21:30
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
21:45
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
21:45
26 Ağustos
Burnley-Derby County
21:45
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
21:45
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
22:00
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
21:45
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
20:45

Beşiktaş'a Jadon Sancho müjdesi

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Jadon Sancho ile ilgilenen Roma, transferden çekildi.

calendar 26 Ağustos 2025 10:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a Jadon Sancho müjdesi
Transfer döneminin son günlerine girilmesi ile birlikte Beşiktaş'ta kanat transferi çalışmaları hız kazandı.

Son olarak Atalanta'dan santrfor El Bilal Toure'yi kiralayan siyah-beyazlılar'da uzun süredir ilgilenilen Jadon Sancho'nun transferi konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.

ROMA VAZGEÇTİ


Beşiktaş'ın 25 yaşındaki oyuncunun transferinde büyük rakiplerinden birisi İtalyan ekibi Roma'ydı.

Sancho ile görüşmelerini sürdüren Roma,transferde anlaşılamaması üzerine bu hamleden vazgeçti ve kulübü sportif direktörü Frederic Massara şu sözleri söyledi:

"Jadon Sancho, çok kaliteli bir futbolcu ama bu transferi ilerletmek için uygun şartların ve özellikle motivasyonun mevcut olduğunu düşünmüyorum"

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF KİRALIK FORMULÜ

Serdal Adalı yönetimi, 25 yaşındaki oyuncuyu kiralık formülü ile kadrosuna katmayı istiyor. Sancho'nun transferi konusunda yakın bir süre içerisinde gelişmeler yaşanması bekleniyor.

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
