Beşiktaş'a büyük umutlarla gelmişti: Alex Teixeira

Süper Lig'de 12 hafta geride kalırken Beşiktaş'ın performansı taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. Geçen sezonun çifte kupalı ekibi, bu yıl hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Süper Lig'de beklentilerin çok altında kaldı. Yaz transfer döneminde birçok yıldızla kadrosunu güçlendirmesine rağmen yaşanan başarısızlık tartışmaları da beraberinde getirdi.



Beşiktaş'ın kötü performansının yanı sıra sezon başında takıma kazandırılan bazı yıldızlar da istenilen seviyeye ulaşamadı. Büyük umutlarla alınan Alex Teixeira da bu isimlerin başına geliyor. Takıma liderlik yapması beklenen Brezilyalı, gösterdiği performansla herkesi şaşırttı.



Kadrosuna kattığı Alex Teixeira, ligin kalan bölümünde performansıyla büyük hayal kırıklığına neden oldu. Yıllık 2.3 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalanan Brezilyalı 10 numara, 10 maçta sadece 2 gol atarken takıma asist katkısı sağlayamadı.



Çin'de futbola verilen arada 8 ay sahalardan uzak kalan Alex, fiziksel olarak da kötü bir görüntü sergiledi.



SAMBACININ MAÇ BAŞI İSTATİSTİKLERİ



ŞUT: 1.1

İSABETLI ŞUT: 0.5

GOLE ÇEVİRME YÜZDESİ: %22

YARATILAN FIRSAT: 0

ÖNEMLİ PAS: 0.8

ÇALIM: 0.8

KAZANILAN İKİLİ MÜCADELE: %40

TOP KAYBI: 7.1

TOP SÜRME: 1





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