Berna Yeniçeri: 'Benim hedefim bütün madalyalardan daha önemli'

-Yorucu ve çok çekişmeli bir sezondu. Geriye dönüp bakınca bu sezonu nasıl özetlersiniz?

"GEÇEN SEZONDAN SONRA HIRSLANDIK"

-Şampiyonluğu getiren en önemli etkenler nelerdi? En çok hangi aşamada başarılı oldunuz?

-Size göre kırılma maçları var mıydı? Hangi galibiyetlerden sonra şampiyonluğa daha çok inandınız?

-Bireysel olarak performansınızı değerlendirirseniz, yorumunuz ne olur? Kendinize 10 üzerinden kaç verirsiniz?

-Kadın futbolundaki gelişimi nasıl görüyorsunuz? Daha rekabetçi bir lig ve daha fazla şampiyonluk adayı mümkün mü?

-Berna Yeniçeri'nin bireysel ve kulüp bazlı yeni hedefleri neler?

-Galatasaray taraftarına ve futbol kamuoyuna vermek istediğiniz mesaj var mıdır?