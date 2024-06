Berna Yeniçeri: 'Benim hedefim bütün madalyalardan daha önemli'

-Yorucu ve çok çekişmeli bir sezondu. Geriye dönüp bakınca bu sezonu nasıl özetlersiniz?

"GEÇEN SEZONDAN SONRA HIRSLANDIK"

-Şampiyonluğu getiren en önemli etkenler nelerdi? En çok hangi aşamada başarılı oldunuz?

-Size göre kırılma maçları var mıydı? Hangi galibiyetlerden sonra şampiyonluğa daha çok inandınız?

-Bireysel olarak performansınızı değerlendirirseniz, yorumunuz ne olur? Kendinize 10 üzerinden kaç verirsiniz?

-Kadın futbolundaki gelişimi nasıl görüyorsunuz? Daha rekabetçi bir lig ve daha fazla şampiyonluk adayı mümkün mü?

-Berna Yeniçeri'nin bireysel ve kulüp bazlı yeni hedefleri neler?

-Galatasaray taraftarına ve futbol kamuoyuna vermek istediğiniz mesaj var mıdır?

Şampiyon Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın yıldızlarından Berna Yeniçeri, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yeniçeri, Fanatik'e geride kalan sezona ve hedeflerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.açıklamasını yaptı."Benim için bu sezonun şampiyonlukla taçlanması çok daha özel olmasını sağladı. Bütün yıl şampiyon olmak için var gücümüzle çalışıyoruz ve hedeflenen kupaya ulaştığımızda, çalışmamızın karşılığını alıyor olmak paha biçilmez bir duygu oluyor. Yıllar sonra bu sezonu hatırladığımda, yüzümde her zaman bir gülümseme ve gururun hissedileceğini düşünüyorum. Hep birlikte unutulmaz bir sezonun hikayesini yazdığımız için, bu yılın başarısında emeği olan takım arkadaşlarıma, teknik ve idari heyete, kulüp yöneticilerimize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum.""Geçen sezondan beri istikrarlı bir oyun içerisinde olmamız, takımdaki arkadaşlık ve takım kadrosunun istikrarı. Herkesin birbirini yakından tanıması diyebilirim. Özellikle, kritik maçlarda kritik anları çok iyi oynayarak ve bu anlarda goller bulup galibiyetler elde ederek şampiyonluk kilidini açtık diyebilirim. Tabii ki geçen sezon grupları birinci bitirip, yarı finalde elendikten sonra da bu sezona ayrı bir hırsla hazırlandık.""Zirvedeki rakiplerimizle oynadığımız maçlarda kaydettiğimiz son dakika golleri sezonun kırıldığı anlar oldu. İç sahada oynadığımız Fenerbahçe, Beşiktaş ve FOMGET müsabakalarında bulduğumuz son dakika golleriyle galibiyete uzandık ve bu maçların her birinden sonra şampiyonluğu kazanacağımıza daha da inandık.""Spor her zaman istikrarlı bir performans ister. Ben de elimden geldiğince o istikrarlı performansın üzerine çıkmaya çalışıyorum. Kendime puan vermek biraz zor açıkçası o yüzden bu yılın performansının puanını ben taraftarımıza bırakıyorum. Umarım onları memnun edecek bir performans sergilemişimdir.""Gelişmekte olan bir lig içerisindeyiz. Her yıl ligimiz kendine bir seviye atlatarak daha iyi noktalara geliyor. İlerleyen yıllarda, çok daha iyi bir seviyede kadın futbolu izleyeceğimizi düşünüyorum. Avrupa ve dünya sahnesinde de başarılar sırayla geldikçe, çok daha çekişmeli ve keyifli bir ligin bizi bekliyor olacağını düşünüyorum.""Hedeflerim ve başarılarım tırmanılması asla bitmeyen bir dağ gibi. Hem bireysel hem de kulüp bazlı hedeflerim her zaman üst seviyede kalabilmek. Sportif başarının yanı sıra, genç kızlara örnek olabilecek bir duruş sergilemeye, hem saha içerisinde hem de dışarısında dikkat ediyorum. Bir kız çocuğunun hayatına ışık olmak onlarca madalya ve kupadan çok daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu tutumu, sürdürmekte olduğum öğretmenlik görevinde de hiç unutmadan sergilemeye çalışıyorum.""2 sezondur Galatasaray formasını giyme gururunu yaşıyorum. 2 sezondur, kulübün bir parçası olduğumu ve taraftarımızla bütünleştiğimi hissediyorum. Taraftar desteğinin her zaman en büyük avantajımız olduğunu düşünüyorum. Bu sezon kazanılan şampiyonlukta, her maç sonunda birlikte galibiyet fotoğrafı çektirdiğimiz taraftarımızın bize verdiği enerjinin rolünün çok büyük olduğunu düşünüyorum."