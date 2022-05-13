Berke Özer Anderlecht'e; Sinan Bolat Fenerbahçe'ye!

Belçika'nın önemli yayın organlarından Voetbal Belgie'de yer alan haberde Belçika kulüplerinin önümüzdeki sezon için transfer listelerini ve takımlarından ayrılacak futbolcuların muhtemel duraklarını açıkladı. Anderlecht'in Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan kaleci Berke Özer ile ilgilendiği belirtildi. Gent forması giyen file bekçisi Sinan Bolat'ın bir sonraki durağı ise Fenerbahçe olarak gösterildi.



Belçika basınında Fenerbahçe'yi yakından ilgilendiren bir gelişmeye yer verildi. Voetbal Belgie'deki haberde Belçika kulüplerinin önümüzdeki sezon için muhtemel transferleri ve takımdan ayrılacak olan isimlerin bir sonraki durakları için de tahminlerde bulunuldu.



Belçika'nın köklü kulüplerinden Anderlecht'in kaleci transferi için Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve Sarı-Lacivertli kulüple yeni kontrat imzalamayan Berke Özer için devrede olduğu kaydedildi. Fenerbahçe ara transfer döneminin son günlerinde Sinan Bolat'ı kadrosuna katmak istemiş, 33 yaşındaki file bekçisini ikna etmesine rağmen kulübü ile anlaşamayınca bu transfer gerçekleşmemişti.



Ara transfer döneminde Galatasaray'ın da ilgilendiği Sinan Bolat, hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile yaptığı transfer görüşmeleri sonrası kulübü ile yeni kontrat imzalamayınca Gent'teki formasını kaptırmıştı.



Kulübünde şubat ayından bu yana ikinci kaleci konumuna düşen ve kısa bir süre sonra bonservisini eline alacak olan Sina Bolat'ın bir sonraki durağının Süper Lig olmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.



Altay Bayındır'ı tecrübeli bir kaleci ile yedeklemek isteyen Fenerbahçe yönetimi de Sinan Bolat ile görüşmelerini aralıksız sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler'in yedek kaleci alternatifleri arasında Kasımpaşalı Ertuğrul Taşkıran da bulunuyor.



Belçika basınının Anderlecht'in transfer listesinde olduğunu yazdığı Berke Özer'in de ayrıca ismi eski kulübü Westerlo ile de anılıyor.





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