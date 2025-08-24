Berke kalesini kapattı, 3 puan Lille'in!

Fransa Ligue 1'in ikinci haftasında Lille sahasında Monaco'yu ağırladı.
Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-0'lık Lille üstünlüğüyle sona erdi.
Lille'e galibiyeti getiren gol, 90+1. dakikada Olivier Giroud'dan geldi.
Fransız golcü, 90+9. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu sonuçla birlikte Lille puanını 4'e yükseltirken Monaco ise 3 puanda kaldı.
Lille takımında milli kalecimiz Berke Özer 90 dakika sahada kaldı.
Lille Fransa Ligi'nin 3. haftasında Lorient deplasmanına gidecek. Monaco ise evinde Strasbourg'u ağırlayacak.
