Berkay Özcan'dan Tedesco açıklaması!

Fatih Karagümrük'ün başarılı futbolcusu Berkay Özcan, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco hakkında konuştu.

calendar 10 Eylül 2025 21:53
Fotoğraf: AA
Berkay Özcan'dan Tedesco açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fatih Karagümrük forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Özcan, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco hakkında açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli oyuncu, A Spor'da eski hocası hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Tedesco, Stuttgart U17'de benim hocamdı. Birlikte çalışmıştık hatta şampiyon olmuştuk. İyi bir hoca, ondan çok şey öğrendim. Bence Fenerbahçe'ye faydalı olacak. Mutlu oldum o haberi duyunca. İlk başta tabi biraz şaşırdım. Öyle bir şey olacağını hiç tahmin etmemiştim. Bence başarılı olur."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.