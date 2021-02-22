Belek kampı, Galatasaray'ı kenetledi

Koronavirüs önlemleri nedeniyle maçtan bir gün önce yapılan kamplar ertelenmişti ancak Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Fatih Terim, Alanya maçını farklı değerlendirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Belek kampı, Galatasaray'ı kenetledi
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22 Şubat 2021 11:30
Koronavirüs önlemleri nedeniyle maçtan bir gün önce yapılan kamplar ertelenmişti ancak Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Fatih Terim, Alanya maçını farklı değerlendirdi.

Karşılaşmadan 3 gün önce Antalya'ya giden Sarı-Kırmızılılar kampa girdi. Birlikteliği üst seviyeye çıkarmak isteyen Terim burada da oyuncularına Akdeniz ekibini adeta ezberletti.

Arda başta olmak üzere tecrübeli isimler de takımı sürekli motive etti ve Galatasaray mücadeleyi kazanmasını bildi. 



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