Beal: "Takımda herkesin hedefi farklı, aynı frekansta değiliz"

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, hedefleri farklı olan takım arkadaşlarının Wizards'a zarar verdiğini söyledi.



Beal, yaklaşan son takas gününün, o tarihten sonra ligde kalmak isteyen oyuncuların performansını bozduğunu iddia etti:



"Birçok takım arkadaşım süre almak ve kadrodaki yerlerini garantilemek için savaşıyor. Birçok yönden hayatta kalma mücadelesi veriyorlar, takas edilmemeye, ligde kalmaya ve yeni bir kontrat almaya çalışıyorlar.



Yani, bunu iş açısından anlıyorum ve bunu farklı rollerden yönetmek de zor iştir. Çünkü herkesin bir şekilde farklı bir hedefi var.



Önemli olana ve kazanmaya kendini adamış bir grubumuz olduğunda, bence en büyük değişimi bu sayede yaşayacağız."



Sezon başında Doğu Konferansı'nı domine eden Wizards, zamanla istikrarsız bir hale gelerek sezon ortasında 23-25'lik derecesi ile 10. sıraya kadar gerilemiş durumda.



