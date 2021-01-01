Beal müsait olursa, Warriors'ın ana önceliği olacak

Washington Wizards guardı Bradley Beal'ın takasa müsait olması halinde, Golden State Warriors'ın bu yaz dönemindeki en büyük önceliği olacağı iddia edildi.



The Athletic'ten Marcus Thompson, Golden State'in yıldız üçlüsü Stephen Curry, Klay Thompson ve Draymond Green'in genel menajer Bob Myers'a, takımın şampiyonluk kazanmalarına yardımcı olabilecek bir oyuncu eklemek için elindeki iki lotarya seçimini kullanmasını istediklerini söyledi.



Beal, 31.3 sayı ortalaması ile ligin sayı krallığında Curry'nin (32.0) arkasında ikinci sırada tamamladığı bir 2020-21 sezonunu tamamlamıştı. Washington'dan ayrılmakla ilgilenmediğini belirten Beal, kariyerinin geri kalanında Wizards'ta kalma arzusunu dile getirmişti.



28 yaşındaki Beal, 37,2 milyon dolarlık opsiyonunu reddederse 2021-22 sezonunun ardından sınırsız bir serbest oyuncu olabilecek.



Thompson ayrıca, Warriors'ın, sonunda Portland Trail Blazers'dan ayrılmak istemesi halinde, süperstar Damian Lillard'ı kadroya katmakla da ilgilendiğini de sözlerine ekledi.



