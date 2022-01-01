Beal: "John Wall'la oynamaya bayılırdım..."

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, eski takım arkadaşı John Wall için büyük övgülerde bulundu.



Birçok kişi, geçmişte Beal ve Wall arasında bir sürtüşme olduğunu ve bu durumun Wall'un 2020'de Wizards'tan takas talep etmesinde önemli bir rol oynadığını iddia etmişti.



Ancak bu söylentileri destekleyecek çok fazla gerçeğin ortaya çıkmamasının yanında, Beal, bu varsayımları bir kez daha yalanladı:



"Bunları duymak zordu. Çünkü John bugün bile halen kardeşim gibidir. Şu an John'ı arasam ve ona ihtiyacım olduğunu söylesem, anında gelir. Ve bu tabii ki karşılıklı bir durum. Birbirimizden hoşlanmadığımızı öne süren bu iddialar hiç hoşumuza gitmiyordu. Ama o zamanlar çok genç olduğumuz için, oturup bu konuda sohbet edecek kadar olgun da değildik. Bunlara inandığımız oluyordu.



Ama bir kez bu konuda konuşunca, kafamızda hiçbir soru işareti kalmamıştı. Hepsi bizi bir nevi sarsmak ya da yolumuzdan çıkarmak için ortaya çıkan kuru gürültüden başka bir şey değildi."



"TOPLA BİRLİKTE EN HIZLI ADAMDI"



Beal, ifadelerini şu şekilde sürdürdü:



"John'la oynamaya bayılırdım. Bugün bile söylerim, John bugüne kadar birlikte oynadığım en iyi pasördür. Ayrıca muhtemelen topla birlikte en hızlı adamdı. Ondan ayrıldığımızda işin en zor kısmı, sakat olmasıydı. Yaz aylarında yönetimin sonradan arkasında durmadığı bazı şeyler yaşanmıştı.



Bunların hiçbirinde söz sahibi değildim ve kampa geldiğimde John'ın da oynamaya hazır olduğunu düşünüyordum. Ama ertesi gün, birdenbire gönderilmişti. Bu oldukça zorlu ve duygusal bir durumdu çünkü sakatlıktan geri dönememişti ve oynama şansımız olmamıştı."



Wall, mevzubahis dönemde Russell Westbrook karşılığında Houston Rockets'ın yolunu tutmuştu ve sonrasında da bir takas yolu bulunana kadar karşılıklı olarak kenarda oturma konusunda ekibiyle anlaşmaya varmıştı.



