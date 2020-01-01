Bayless'tan, Lillard'a: "Lillard kendisini LeBron'la aynı seviyede sanıyor!"

Fox Sports'un basketbol analisti Skip Bayless, Portland Trail Blazers'ın süperstarı Damian Lillard'ın kendisine "şaka gibi adamsın" ve "soytarı" dediği tweet'e tepki gösterdi.



Bayless, Lillard'ın bir "yalancı" olduğunu söyledi ve durumu netleştirmek için onu telefonla aradığını belirtti.



Skip, Undisputed isimli programda, Lillard'ın Orlando bubble'ına karşı duruşundan 'rahatsız' hissettiğini iddia etti. Nedeni ise, Damian'ın playofflar için gerçek bir şans elde etmedikçe oynamak istememesiydi ve kendisi de "sporu kurtarması" gerektiğini düşünmesiydi:



"Bütün bunlar 27 Mayıs sabahı başladı, programı yapıyorduk ve Damian, Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e beni gerçekten yanlış yönde etkileyen bazı açıklamalarda bulunmuştu. Damian bubble'a gideceğini söylemişti ama playoff yapma şansı yoksa kenarda oturup maçı izleyeceğini söylemişti ve ben de o noktada takımı 29-37 olduğu için buna bozulmuştum. Bir pandeminin ortasındaydık ve biz de dahil olmak üzere spor sektöründeki herkes, bubble'da bu sektörü kurtarması adına NBA'e güveniyorduk."



"LILLARD BU STATÜYÜ NE ZAMAN KAZANDI?"



Skip, Lillard'ın Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James kadar çok başarısı olmamasına rağmen, büyük bir oyuncuymuş gibi konuştuğunu söyledi. İronik bir şekilde, Bayless'in James'i pek sevmediği de biliniyor:



"Damian Lillard sık sık NBA'in liderlerinden biriymiş gibi konuşuyor. LeBron James gibi konuşuyor ve LeBron açıkça bu ligin yüzü ve bu hakkı da kazanmıştı. Bu yüzden seninle (Shannon Sharpe'a) canlı yayında konuşurken, yüksek sesle "Damian Lillard bu ligde bu tür bir statüye ulaşmak için tam olarak ne kazandı?" diye merak ettiğimi sormuştum. Çünkü cidden, hiçbir şey kazanmış değil."



"MESAJ ATTI, BEN DE HEMEN ARADIM"



Skip, Lillard'la bir telefon görüşmesi yaptığını ve Dame'ın oldukça tedirgin olduğunu da iddia etti. Fox Sports Network'ün herhangi bir spor müsabakası olmadan dört ay sonra hayatta kalıp kalamayacağını bilmediği, için spor konusunda endişelendiğini anlatmaya çalıştığını açıkladı:



"Damian Lillard'dan 'Yaptığım şeye meydan okumak için sen ne yaptın?' dediği mesajlar alıyordum. Peki, bunun hakkında konuşalım. Çünkü bunun hakkında mesaj üzerinden değil, gerçekten konuşmak istiyorum. Ve bunları yüzüne karşı da söylerdim. O mesajı okuduktan beş saniye sonra, o küçük arama işaretine bastım ve telefonu çaldı, onu aradım çünkü bunlardan kaçınan bir adam değilim. Geçmişimi biliyorsunuz, bu sektörde uzun yıllar boyunca profesyonel sporcularla yüzlerce olmasa da düzinelerce atışmam olmuştur."



