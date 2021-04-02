Basketbolda haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi 27. hafta maçlarıyla devam edecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 25. hafta karşılaşmaları oynanacak.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde maç programı şöyle:



- ING Basketbol Süper Ligi



3 Nisan Cumartesi:



15.15 Empera Halı Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka Tekfen (Şahinbey)



17.30 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Türk Telekom (Fethiye Beşkaza)



20.00 OGM Ormanspor-Büyükçekmece Basketbol (Ankara)



4 Nisan Pazar:



13.00 Galatasaray-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (Sinan Erdem)



15.15 Beşiktaş Icrypex-Bahçeşehir Koleji (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)



17.30 Fenerbahçe Beko-Pınar Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik)



20.00 Frutti Extra Bursaspor-Anadolu Efes (TOFAŞ)



Öte yandan, Aliağa Petkimspor-TOFAŞ karşılaşması ertelendi.



- Türkiye Basketbol 1. Ligi



3 Nisan Cumartesi:



14.00 Global Connect Travel Düzce-Ankara Anadolu Basket (Kalıcı Konutlar Merkez)



15.45 Akhisar Belediye Basketbol-Bornova Belediyespor (Akhisar Belediye)



17.30 Mamak Belediyespor-Nadir Gold İstanbul Basket (Mamak Belediyesi)



4 Nisan Pazar:



14.00 BUDO Gemlik-Finalspor (Gemlik)



17.30 Sigortam.net-Samsunspor (Caferağa)



5 Nisan Pazartesi:



20.00 Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (Pamukkale Üniversitesi)



21 Nisan Çarşamba:



15.00 Semt77 Yalovaspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Yalova 90. Yıl)



