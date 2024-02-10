Başar Önal için Beşiktaş açıklaması!

Transferin son gününü hareketli geçiren Beşiktaş'ta gündeme gelen isimlerden biri de De Graafschap forması giyen Başar Önal olmuştu.
19 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a transferi gerçekleşmezken, Hollanda'dan transfer konusunda açıklama geldi.
De Graafschap Sportif Direktörü Peter Bijvelds, genç futbolcu için Beşiktaş'tan teklif almadıklarını söyledi.
"BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF ALMADIK"
Peter Bijvelds, "Türkiye'den 3 kulüp Başar ile ilgilendi. Beşiktaş da bunlardan biriydi. Transferin iptal olması gibi bir durum yok çünkü bu süreçte Beşiktaş'tan hiç resmi bir teklif almadık. Başka bir kulüpten aldık ama bu Türkiye'den değildi." şeklinde konuştu.
Hollanda ekibinde bu sezon 26 maça çıkan Başar Önal, 7 gol attı ve 4 asist yaptı.
Genç futbolcunun, De Graafschap ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
19 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a transferi gerçekleşmezken, Hollanda'dan transfer konusunda açıklama geldi.
De Graafschap Sportif Direktörü Peter Bijvelds, genç futbolcu için Beşiktaş'tan teklif almadıklarını söyledi.
"BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF ALMADIK"
Peter Bijvelds, "Türkiye'den 3 kulüp Başar ile ilgilendi. Beşiktaş da bunlardan biriydi. Transferin iptal olması gibi bir durum yok çünkü bu süreçte Beşiktaş'tan hiç resmi bir teklif almadık. Başka bir kulüpten aldık ama bu Türkiye'den değildi." şeklinde konuştu.
Hollanda ekibinde bu sezon 26 maça çıkan Başar Önal, 7 gol attı ve 4 asist yaptı.
Genç futbolcunun, De Graafschap ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.