Başakşehir, fişi ilk yarıda çekti

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki Başakşehir ile Ekrem Dağ'ın ekibi Göztepe karşı karşıya geldi.



Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Başakşehir 3-1 kazanırken goller; 21 ve 24. dakikalarda Serdar Gürler, 37. dakikada ise Stefano Okaka'dan geldi. Konuk ekip Göztepe'nin tek golü ise 73. dakikada İzzet Furkan'ın ayağından geldi.



Bu sonuçla birlikte son 16 turuna yükselen taraf Başakşehir olurken Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda veda etmiş oldu.



Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri 23 Aralık Cuma günü belli olacak.



Stat: Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Olguncan, Abdullah Bora Özkara



Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Touba, Mahmut Tekdemir (Dk. 62 Şener Özbayraklı), Lima, Biglia (Dk. 40 Nzaba), Serdar Gürler (Dk. 85 Szysz), Berkay Özcan, Deniz Türüç, Chouiar (Aleksic), Okaka (Dk. 46 Keny)



Göztepe: Arda Özçimen, Mihojevic, Emir Ortakaya, Gottwalt, Uğur Kaan Yıldız (Dk. 74 Efe Can Saçıkara), Mesut Emre Kesik, Tijanic (Dk. 60 Yalçın Kayan), Tuğbey Akgün (Dk. 74 Yunus Emre Gedik), Atanga, Kvasina (Dk. 60 İzzet Furkan), Ali Akman



Goller: Dk. 21 ve 24 Serdar Gürler, Dk. 37 Okaka (Medipol Başakşehir), Dk. 73 İzzet Furkan (Göztepe)



Sarı kart: Dk. 87 Atanga (Göztepe)





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