Başakşehir 5 eksikle kupa sınavında

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 16 Mart Salı günü Beşiktaş'a konuk olacak.
Vodafone Park'ta saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek.
Medipol Başakşehir, kupada çeyrek finalde 1-1 sona eren maçın uzatma bölümünde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı.
Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Junior Caiçara, Boli Bolingoli, Junior Fernandes, Fredrik Gulbrandsen ve Mahmut Tekdemir Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.
Medipol Başakşehir'in muhtemel 11'i şöyle:
Vodafone Park'ta saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek.
Medipol Başakşehir, kupada çeyrek finalde 1-1 sona eren maçın uzatma bölümünde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı.
Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Junior Caiçara, Boli Bolingoli, Junior Fernandes, Fredrik Gulbrandsen ve Mahmut Tekdemir Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.
Medipol Başakşehir'in muhtemel 11'i şöyle: