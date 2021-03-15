Başakşehir 5 eksikle kupa sınavında

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 16 Mart Salı günü deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir 5 eksikle kupa sınavında
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15 Mart 2021 16:34
Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 16 Mart Salı günü Beşiktaş'a konuk olacak.

Vodafone Park'ta saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek.

Medipol Başakşehir, kupada çeyrek finalde 1-1 sona eren maçın uzatma bölümünde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Junior Caiçara, Boli Bolingoli, Junior Fernandes, Fredrik Gulbrandsen ve Mahmut Tekdemir Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir'in muhtemel 11'i şöyle:

 



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