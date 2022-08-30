Barış Alper, Rezerv Lig'de şov yapıyor

Galatasaray 'ın Temmuz 2021'de büyük umutlarla Ankara Keçiörengücü'nden 2.1 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Barış Alper Yılmaz, U21 Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık sonrası istediği başlangıcı yapamamıştı.Devam eden süreçte forma şansı bulsa da kendisinden beklenen performansı sergileyemeyen Barış Alper, sezon başı kampındaki performansıyla Okan Buruk'un gözüne girdi ve geniş kadroda kendisine yer buldu. Süper Lig 'den birçok takımın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği 22 yaşındaki oyuncu, takımda kalırken maç eksiğini Rezerv Lig'de oynayarak gideriyor.Galatasaray'la 2026 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan Barış Alper Yılmaz'ın güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro. Sarı Kırmızı camia, potansiyeli yüksek olan 22 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki dönemde ilk 11'in değişilmez ismi olması beklentisinde.Teknik patron Okan Buruk'la görüşmesi sonrası çıktığı Rezerv Lig'de çıktığı ilk maçta patlama yapan ve Galatasaray'ın Ümraniyespor'u 9-0 mağlup ettiği maçta hat-trick yaparak yıldızlaşan genç oyuncu, çıkışını Trabzonspor karşısında da sürdürdü.Aslan'ın deplasmanda 4-3 galip geldiği maçı da 1 golle tamamlayan Barış; 4 gol, 4 asiste ulaştı. Rezerv Lig'de 4'te 4 yapan, 22 gol atıp, 7 gol yiyerek zirvede yer alan Galatasaray'a Trabzonspor karşısında galibiyeti getiren diğer sayılar ise Hamza Akman, Atalay Babacan ile Zeki Mert Saki'den geldi.