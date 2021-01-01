Barea: "John Wall, durduk yerde bana cüce demişti"

Eski Dallas Mavericks guardı JJ Barea, şu anki Houston Rockets yıldızı John Wall ve Washington Wizards süperstarı Russell Westbrook hakkında bazı trash-talk hikayeleri paylaştı.



Barea, New Orleans Pelicans guardı JJ Redick'in podcasti'ne konuk oldu ve Wall ve Westbrook ile karşılıklı bazı eski diyaloglarını anlattı:



"Playofflarda Westbrook'a karşı bazı anlarım olmuştu. Westbrook her zaman bana karşı sırtı dönük oynardı, ben de onu formasından tutup çekerdim, bazen de vururdum. Beni ittiğinde de geriye doğru abartılı bir şekilde düşerdim. Bundan nefret ederdi ve sonra biraz tartıştığımız olmuştu."



Barea, Wall'un kendisiyle nasıl sözlü münakaşaya girdiği hakkında da bilgi verdi, ancak aralarında bir problem olmadığı için buna şaşırdığını da sözlerine ekledi:



"John Wall bir keresinde bana tuhaf şeyler söylemişti ve ben de 'Manyak bu adam' demiştim. Bana durup dururken cüce demişti. Şaşırmıştım çünkü onunla hiç problemim yoktu."



