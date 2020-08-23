Barcelona'da başkan adayı açıkladı: Jürgen Klopp

Barcelona'da yeni sezon öncesinde büyük değişiklikler beklenirken, başkan Bartomeu'nun karşısındaki adaylar da iddialı söylemlerde bulunmaya devam ediyor.



Katalan ekibinde başkan adaylarından Jordi Farre, teknik direktörlük için Liverpool'un Alman çalıştırıcısı Jürgen Klopp ile görüştüklerini söyledi.



Koeman ile anlaşılmasına karşı çıkmadığını ancak kendi hedeflerinin Klopp olduğunu kaydeden başkan adayı, "Teknik direktörlük için Jürgen Klopp ile temasa geçtik, birkaç kez görüştük. Barcelona'nın böyle bir hocaya ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.



Liverpool'u 30 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan Jürgen Klopp'un İngiliz ekibiyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.



