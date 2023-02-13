Barcelona, Villarreal'i tek golle mağlup etti

İspanya La Liga'nın 21. haftasında Barcelona deplasmanda Villarreal'i 1-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Barcelona, Villarreal'i tek golle mağlup etti
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13 Şubat 2023 01:14
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 21. haftasında Barcelona, deplasmanda Villarreal'i 1-0 yendi.

Barcelona'nın galibiyet golünü 17. dakikada Pedri attı.

Ligde art arda 6. galibiyetini alan Katalan ekibi puanını 56'ya çıkararak, en yakın rakibi Real Madrid'in (bir maçı eksik) 11 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Villarreal ise 31 puanla 8. sırada kaldı.

Öte yandan maçın 34. dakikasında sağ dizinden ciddi bir sakatlık yaşayan Villarreal'in Fransız orta saha oyuncusu Francis Coquelin sedye ile sahayı terk etti.

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