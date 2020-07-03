Barcelona ve Juventus'tan yeni takas: "Griezmann'ı al, onları ver!"

Bu yazın en hızlı takımları arasında gösterilen Barcelona ve Juventus, bir takasa daha hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Barcelona ve Juventus'tan yeni takas: 'Griezmann'ı al, onları ver!'
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03 Temmuz 2020 22:22
İspanya La Liga devi Barcelona, Arthur - Pjanic takasının ardından dev bir hamleye daha hazırlanıyor. Katalan ekibi, yine Juventus'un yıldızlarına talip oldu.

İtalyan basınına göre; Barcelona, Antoine Griezmann karşılığında Juventus'tan Adrien Rabiot ve Douglas Costa'yı istiyor. İtalyan ekibinin bu teklif karşılığında Katalan ekibinden süre talep ettiği ve düşüneceği belirtildi.

MESSI İLE KAVGA ETTİ

Barça'nın süperstarı Lionel Messi'nin, bu yıl birçok kez aralarında sorun olduğu iddiaları olan Antoine Griezmann ile idmanda "kavga ettiği" kaydedimişti. İspanyol basınında yer alan detaylara göre, ciddi anlamda tartışma yaşayan ikiliyi teknik direktör Setien ile oyuncular zorlukla ayırdığı ifade edilmişti.



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