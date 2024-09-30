Barcelona sözleşmesini uzattı: Marc Bernal

Barcelona, altyapısında yetişen 17 yaşındaki Marc Bernal'in 2026'da bitecek sözleşmesini 3 yıl uzattı.

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Barcelona sözleşmesini uzattı: Marc Bernal
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30 Eylül 2024 19:40
Barcelona, altyapısında yetişen genç oyuncu ile sözleşme yeniledi.

Katalan devi, 17 yaşındaki Marc Bernal'in 2026'da bitecek sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Yapılan açıklamada genç oyuncunun serbest kalma maddesinin 500 milyon euro olarak belirlendiği ifade edildi.

Genç oyuncu, Laliga'da 3 maçta forma giydi ve 244 dakika süre aldı.

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