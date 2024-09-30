Barcelona sözleşmesini uzattı: Marc Bernal

Barcelona, altyapısında yetişen genç oyuncu ile sözleşme yeniledi.
Katalan devi, 17 yaşındaki Marc Bernal'in 2026'da bitecek sözleşmesini 3 yıl uzattı.
Yapılan açıklamada genç oyuncunun serbest kalma maddesinin 500 milyon euro olarak belirlendiği ifade edildi.
Genç oyuncu, Laliga'da 3 maçta forma giydi ve 244 dakika süre aldı.
Katalan devi, 17 yaşındaki Marc Bernal'in 2026'da bitecek sözleşmesini 3 yıl uzattı.
Yapılan açıklamada genç oyuncunun serbest kalma maddesinin 500 milyon euro olarak belirlendiği ifade edildi.
Genç oyuncu, Laliga'da 3 maçta forma giydi ve 244 dakika süre aldı.