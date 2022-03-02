Barcelona'dan Dembele'ye iki yıllık sözleşme

Barcelona'da sözleşmesi sona eren ve geleceği belirsiz olan Ousmane Dembele için yeni bir iddia gündeme geldi.



Sport'ta yer alan habere göre; Katalan ekibinin, teknik direktör Xavi Hernandez'in takımda kalmasını istediği Fransız futbolcuya iki yıllık yeni sözleşme teklif etmeyi düşündüğü belirtildi.



Katalan ekibinin, bu teklifi yapmasındaki şartın ise, Dembele'nin menajerinin imza bonus isteğinden vazgeçmesi olduğu ifade edildi.



ISLIK VE ALKIŞ



24 yaşındaki futbolcu Barcelona'nın Athletic Bilbalo ile Nou Camp'ta oynadığı maçta ıslıklarla sahaya çıkmış, performansı sonrası ıslıklar alkışa dönmüştü. Dembele, Barcelona'nın 4-0 kazandığı karşılaşmayı bir gol, iki asistle tamamlamıştı.





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