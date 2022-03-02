Barcelona'dan Dembele'ye iki yıllık sözleşme

Barcelona'nın, teknik direktör Xavi'nin takımda kalmasını istediği Ousmane Dembele'ye iki yıllık yeni sözleşme teklif edeceği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Barcelona'dan Dembele'ye iki yıllık sözleşme
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mart 2022 16:28
Barcelona'da sözleşmesi sona eren ve geleceği belirsiz olan Ousmane Dembele için yeni bir iddia gündeme geldi.

Sport'ta yer alan habere göre; Katalan ekibinin, teknik direktör Xavi Hernandez'in takımda kalmasını istediği Fransız futbolcuya iki yıllık yeni sözleşme teklif etmeyi düşündüğü belirtildi.

Katalan ekibinin, bu teklifi yapmasındaki şartın ise, Dembele'nin menajerinin imza bonus isteğinden vazgeçmesi olduğu ifade edildi.

ISLIK VE ALKIŞ

24 yaşındaki futbolcu Barcelona'nın Athletic Bilbalo ile Nou Camp'ta oynadığı maçta ıslıklarla sahaya çıkmış, performansı sonrası ıslıklar alkışa dönmüştü. Dembele, Barcelona'nın 4-0 kazandığı karşılaşmayı bir gol, iki asistle tamamlamıştı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.