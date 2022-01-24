Barça, son dakikalarda galibiyete uzandı!

La Liga 22. hafta mücadelesinde Barcelona, deplasmanda Alaves ile karşı karşıya geldi.



Estadio de Mendizorroza'da oynanan maçı Barcelona 1-0 kazandı.



Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 87. dakikada Frenkie de Jong kaydetti.



Barcelona bu sonuçla puanını 35'e çıkardı. Alaves ise 17 puanda kaldı.



Barcelona ligin 23. haftasında Atletico Madrid'i konuk edecek. Alaves ise Elche deplasmanına gidecek.

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