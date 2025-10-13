13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
21:45
13 Ekim
Galler-Belçika
21:45
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
21:45
13 Ekim
İzlanda-Fransa
21:45
13 Ekim
İsveç-Kosova
21:45
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
21:45
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
21:45
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
21:45
13 Ekim
Tunus-Namibya
16:00
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
16:00
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
19:00
13 Ekim
Kamerun-Angola
19:00
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
19:00

Balotelli: "İtalya'da kalmak istiyorum"

Serbest statüde yer alan Mario Balotelli, yurt dışından teklifler aldığını ancak İtalya'da kalmak istediğini söyledi.

Balotelli: 'İtalya'da kalmak istiyorum'
Mario Balotelli, Trento'da düzenlenen Spor Festivali'nde açıklamalarda bulundu.

Serbest statüde yer alan 35 yaşındaki futbolcu, İtalya'da kalmak istediğini söyledi.

"ÇIKMAZA GİRDİM"

Geleceğine dair konuşan Balotelli, "Fiziksel olarak iyi durumdayım. Yurt dışından teklifler aldım ama İtalya'da kalmak istiyorum. Şu anda bir çıkmaza girmiş durumdayım." diye konuştu.

Son olarak Genoa forması giyen Mario Balotelli, İtalyan ekibinden temmuz ayında ayrılmıştı.

Türkiye'de Adana Demirspor formasını da iki dönem giyen İtalyan futbolcu, Akdeniz ekibinde toplamda 51 maçta 26 gol attı ve 8 asist yaptı.

