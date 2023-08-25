Fransa Ligue 1 ekibi Monaco, İngiltere'den yeni bir transfere hazırlanıyor.



Fabrice Hawkins'in haberine göre; Monaco, Arsenal forması giyen 22 yaşındaki Amerikalı santrfor Folarin Balogun ile anlaşmaya vardı.



Fransız ekibinin bu transfer için Arsenal'e 45 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtilirken genç oyuncu ile de 5 yıllık anlaşma sağlandığı ifade edildi.



Sözleşmedeki son pürüzlerinde giderilmesinin ardından oyuncunun Monaco'ya imza atacağı belirtildi.



ARSENAL RAKAMLARI



Arsenal'in genç takımları dahil olmak üzere toplam 103 karşılaşmaya çıkan Balogun 77 gol, 18 asistlik performans sergiledi.



