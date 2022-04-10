Bafetimbi Gomis'ten Fenerbahçe'ye özel hazırlık

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasındaki dev maçta kozlarını paylaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak 'dünya derbisi' saat 20.30'da başlayacak.



Ligde oynadığı son 7 maçın 6'sını kazanan Fenerbahçe, ezeli rakibini de devirip ikinci sıraya yükselmeyi hedefliyor.



Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılıların en büyük gol umudu Bafetimbi Gomis ise Fenerbahçe karşısında ilki yaşamak istiyor.



TARİHİ DERBİDE SİFTAH PEŞİNDE



36 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla toplam 37 gol atarken, Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinde ise ağları havalandıramadı. Fransız yıldız, bu akşam Kadıköy'de bu şanssızlığını kırıp tarihi derbide ilk golünü atmayı hedefliyor.



GOL VURUŞU ÇALIŞTI



Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe maçına özel olarak hazırlandı. Yıldız isim, gol vuruşlarına özel olarak çalışırken, bu emeğinin karşılığını derbide almak istiyor.



GOL ATARSA, MASKE TAKACAK



2017-2018 sezonunda attığı 29 golle Galatasaray'ı şampiyon yapan Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'yi boş geçmişti. Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; O dönem derbide gol atsaydı tekmeliğinin içine sakladığı aslan maskesini takacak Gomis, Kadıköy'de hayalini kurduğu sevinci 4 yıl sonra gerçekleştirme fırsatı yakaladı.



Mustafa Muhammed'in yokluğunda ilk 11'de olacak Fransız forvet, takım arkadaşlarını dev maça motive ediyor. Galatasaray kariyerinde toplam 37 gole imzasını koyan Gomis, Fenerbahçe'ye gol atarsa Nonda'yı yakalayacak.



Bu sezon 3'ü penaltıdan 5 kez ağları sarsan 36 yaşındaki santrfor, Galatasaray kulüp tarihinde en skorer 8. yabancı oyuncu konumunda.



G.SARAY'IN EN GOLCÜ YABANCILARI

1-Hagi 73

2-Baros 61

3-Prekazi 49

4-Sneijder 46

5-Hodzic 40

6-Nonda 38

6-Kovaçeviç 38

8-GOMİS 37

9-Feghouli 35

10-Jardel 34







