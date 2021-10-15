Babel: "Bundesliga'ya gittiğime pişmanım"

Galatasaraylı Ryan Babel yıllar sonra ilginç bir itirafta bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Babel: 'Bundesliga'ya gittiğime pişmanım'
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15 Ekim 2021 07:58
Galatasaraylı Ryan Babel, İngiliz basınına verdiği röportajta kariyerinin en büyük hatasının Bundesliga'ya transfer olması olduğunu belirtti.

Ryan Babel Liverpool'da yakaladığı ritmi kaybetmeye başladıktan sonra transfer olma ihtiyacı hissettiğini belirterek, "Benitez ve Dalglish ilee 4 yıl geçirdim. Milli takımdaki yerimi kaybetmeye başladığımı hissettiğimde daha çok oynamak için yükselişte olan Hoffenheim'e gittim ama Bundesliga'ya transfer olduğum için pişmanım" diye konuştu.

Babel Premier Lig ile Bundesliga arasındaki farkın Almanya'da başarısız olmasına neden olduğunu belirterek geriye dönüp baktığında Hoffenheim hamlesinin yapmaması gereken bir transfer hamlesi olarak baktığını belitti.

Ajax, Liverpool, Hoffenheim, Beşiktaş, Kasımpaşa, Al Ain, Deportivo, Galatasaray ve Fulham'da forma giydi.


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