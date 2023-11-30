Babası Kvaratskhelia'nın hayalindeki takımı açıkladı

Kvicha Kvaratskhelia'nın babası, Real Madrid'in Napoli ile oynadığı maçtan sonra oğlunun hayalindeki takımı açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Babası Kvaratskhelia'nın hayalindeki takımı açıkladı
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30 Kasım 2023 17:54
Napoli'nin Real Madrid ile oynadığı maçtan sonra Napoli'nin yıldız oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia'nın babasından flaş bir açıklama geldi.

Kvaratskhelia'nın babası oğlunun her zaman formasını giymek istediği hayalindeki takımı açıkladı.

İspanyol basınına konuşan Kvaratskhelia'nın babası, "Khvicha her zaman Real Madrid'de oynamayı hayal etti ve hala da hayal ediyor. Bundan eminim. Khvicha için Real Madrid'e karşı oynamak özeldi. Ailemde ben hariç herkes Real Madrid taraftarıdır" diye konuştu.

SKOR KATKISI YAPAMADI

Real Madrid'e karşı 4-2 kaybedilen maçta Napoli adına 11'de sahaya çıkan Kvaratskhelia, gol ya da asist katkısı yapamadı.

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Napoli formasıyla 17 maça çıkan yıldız oyuncu, 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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