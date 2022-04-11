Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi arasında yer alan İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Milan, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.Premier Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede, lider Manchester City, konuk ettiği Liverpool ile 2-2 berabere kaldı.Ligde ilk 4 içinde yer alan takımlardan Chelsea, deplasmanda Southampton'ı 6-0, Tottenham ise konuk olduğu Aston Villa'yı 4-0 mağlup ederek farklı galibiyetlere imza attı.Ligde 32 haftanın ardından 74 puanı bulunan Manchester City'yi, 73 puanlı Liverpool, 62 puanlı Chelsea ve 57 puanlı Tottenham takip ediyor.İspanya 1. Futbol Ligi'nin 31. haftasında ağırladığı Getafe'yi 2-0 mağlup eden Real Madrid, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam etti.Eski oyuncusu Xavi Hernandez'i teknik direktörlüğe getirmesinin ardından çıkışa geçen Barcelona ise Levante deplasmanında, son dakika golüyle 3-2 galip ayrılarak galibiyet serisini 7 maça çıkardı.Sevilla, konuk ettiği Granada'yı 4-2'lik skorla geçerek zirve takibini sürdürürken, Athletico Madrid ise Mallorca deplasmanından 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı.La Liga'da 72 puanla lider konumdaki Real Madrid'i, 60'ar puanla Barcelona (bir maçı eksik) ve Sevilla, 57 puanla Atletico Madrid izliyor.Zirve yarışında büyük çekişmenin yaşandığı İtalya 1. Futbol Ligi'nin 32. haftasında konuk ettiği Fiorentina'ya 3-2 mağlup olan Napoli, zirve yarışında yara aldı.Inter, ağırladığı Verona'yı 2-0'la geçerken, Juventus ise Cagliari deplasmanından 2-1 galip ayrıldı. Haftanın kapanış maçında ise Milan, konuk olduğu Torino ile 0-0 berabere kalmasına rağmen liderlik koltuğunda yer almaya devam etti.68 puanlı Milan'ın zirvede yer aldığı Serie A'da, bir maçı eksik Inter 66 puanla ikinci, aynı puana sahip Napoli üçüncü, 62 puanlı Juventus dördüncü sırada bulunuyor.Almanya 1. Futbol Ligi'nde zirvede yer alan son 9 yılın şampiyonu Bayern Münih, konuk ettiği Augsburg'u 1-0'la geçti. Zirvenin en yakın takipçisi Borussia Dortmund ise Stuttgart deplasmanında 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.Bayer Leverkusen, konuk olduğu Bochum ile 0-0 berabere kalırken, Leipzig ise ağırladığı Hoffenheim'i 3-0 yendi.Ligde 29. hafta sonunda 69 puanlı Bayern Münih, ikinci sıradaki Borussia Dortmund ile arasındaki 9 puanlık farkı korudu. 52 puanlı Bayer Leverkusen ve 51 puanlı Leipzig ise ligde ilk dört içinde kaldı.Fransa 1. Futbol Ligi'nin 31. haftası sonunda zirvenin en önemli favorisi Paris Saint-Germain (PSG), Kylian Mbappe ve Neymar'ın hat-trick yaptığı mücadele sonunda Clermont deplasmanından 6-1'lik farklı galibiyetle ayrıldı.Olimpik Marsilya, ağırladığı Montpellier'i 2-0, Rennes ise deplasmanda Reims'i 3-2 mağlup etti. Milli oyuncular Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille de konuk olduğu Angers ile 1-1 berabere kaldı.PSG'nin 71 puanla liderliğini sürdürdüğü ligde 59 puanlı Olimpik Marsilya ve 56 puanlı Rennes ilk üç içinde yer alıyor. Son şampiyon Lille ise 48 puanla 7. sıradaki yerini koruyor.