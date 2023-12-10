Atletico Madrid ilk yarıda bulduğu gollerle kazandı

La Liga 16. hafta maçında Atletico Madrid, sahasında ağırladığı Almeria'yı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Atletico Madrid ilk yarıda bulduğu gollerle kazandı
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10 Aralık 2023 17:57
İspanya La Liga 16. hafta karşılaşmasında Atletico Madrid ile Almeria karşı karşıya geldi. Estadio Metropolitano'da oynanan maçı Atletico Madrid 2-1 kazandı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Alvaro Morata ile 22. dakikada Angel Correa kaydetti. Almeria'nın tek golü 62. dakikada Leonardo Baptistao'dan geldi. 

Ev sahibi Atletico Madrid'de milli oyuncu Çağlar Söyüncü karşılaşmada süre alamadı. 

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, puanını 34 yaparak zirve takibini sürdürdü. Konuk ekip Almeria 4 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki maçında Atletico Madrid, Athletic Bilbao deplasmanına gidecek. Almeria, sahasında Mallorca'yı ağırlayacak.

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