Atletico Madrid, evinde 3 golle kazandı

İspanya La Liga 2.hafta maçında Atletico Madrid, evinde Girona'yı 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Atletico Madrid, evinde 3 golle kazandı
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26 Ağustos 2024 00:32
İspanya La Liga ikinci hafta maçında Atletico Madrid ile Girona karşı karşıya geldi. Estadio La Peineta Stadyumu'nda oynanan maçı Madrid temsilcisi 3-0 yendi.

Ev sahibi ekibin golleri 39, 48 ve 90+4. dakikalarda Antoine Griezmann, Marcos Llorente ve Koke'den geldi.

Bu sonuçla Atletico Madrid puanını 4'e çıkarırken Girona 1 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Atletico Madrid evinde Espanyol'u ağırlayacak. Girona ise evinde Osasuna'yı ağırlayacak.

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