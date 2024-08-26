İspanya La Liga ikinci hafta maçında Atletico Madrid ile Girona karşı karşıya geldi. Estadio La Peineta Stadyumu'nda oynanan maçı Madrid temsilcisi 3-0 yendi.



Ev sahibi ekibin golleri 39, 48 ve 90+4. dakikalarda Antoine Griezmann, Marcos Llorente ve Koke'den geldi.



Bu sonuçla Atletico Madrid puanını 4'e çıkarırken Girona 1 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maçında Atletico Madrid evinde Espanyol'u ağırlayacak. Girona ise evinde Osasuna'yı ağırlayacak.





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