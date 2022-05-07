Atılay Canel: 'Avrupa'ya gitmek istiyoruz'

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında ağırladığı Göztepe'yi 3-1 mağlup eden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, kalan 2 maçtan da iyi sonuçla ayrılarak Avrupa kupalarına katılmak istediklerini söyledi.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Canel, galip geldikleri için mutlu olduklarını dile getirerek, "Oyuncu grubumuz kaliteli. Oyuncuların kalitesiyle galip geldik. Lig uzun olsa daha farklı neticeleri olabilirdi. Daha üst seviyelerde olabilirdik. İki maçımız kaldı. En iyi şekilde değerlendirip Fatih Karagümrük'ü Avrupa'ya taşımak istiyoruz." ifadelerini kullandı.





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