2013'te PSV'den, Beşiktaş'a transfer olan ve geldiği günden bu yana gösterdiği performans, ortaya koyduğu mücadele ile taraftarın sevgilisi olaniçin karar verildi.37 yaşındaki oyuncu ile yapılan görüşmelerde 1 yıl daha futbolcu olarak yola devam edilmesi kararlaştırıldı.Gelecek senenin ardından ise Kanadalı yıldızın, teknik ekibe katılması görüşünde birleşildi.Taraflar arasında yapılan görüşmelerde tecrübeli oyuncunun para konuşmadığı da gelen haberler arasında.