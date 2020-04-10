Atiba Hutchinson'ın Beşiktaş'taki yeni görevi!

Beşiktaş'ta sözleşmesi sona erecek olan Atiba Hutchinson'la ilgili net karar ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sabah
Atiba Hutchinson'ın Beşiktaş'taki yeni görevi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Nisan 2020 10:11
2013'te PSV'den, Beşiktaş'a transfer olan ve geldiği günden bu yana gösterdiği performans, ortaya koyduğu mücadele ile taraftarın sevgilisi olan Atiba Hutchinson için karar verildi.

37 yaşındaki oyuncu ile yapılan görüşmelerde 1 yıl daha futbolcu olarak yola devam edilmesi kararlaştırıldı.

Gelecek senenin ardından ise Kanadalı yıldızın, teknik ekibe katılması görüşünde birleşildi.

Taraflar arasında yapılan görüşmelerde tecrübeli oyuncunun para konuşmadığı da gelen haberler arasında.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için