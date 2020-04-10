2013'te PSV'den, Beşiktaş'a transfer olan ve geldiği günden bu yana gösterdiği performans, ortaya koyduğu mücadele ile taraftarın sevgilisi olan Atiba Hutchinson için karar verildi.
37 yaşındaki oyuncu ile yapılan görüşmelerde 1 yıl daha futbolcu olarak yola devam edilmesi kararlaştırıldı.
Gelecek senenin ardından ise Kanadalı yıldızın, teknik ekibe katılması görüşünde birleşildi.
Taraflar arasında yapılan görüşmelerde tecrübeli oyuncunun para konuşmadığı da gelen haberler arasında.
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37 yaşındaki oyuncu ile yapılan görüşmelerde 1 yıl daha futbolcu olarak yola devam edilmesi kararlaştırıldı.
Gelecek senenin ardından ise Kanadalı yıldızın, teknik ekibe katılması görüşünde birleşildi.
Taraflar arasında yapılan görüşmelerde tecrübeli oyuncunun para konuşmadığı da gelen haberler arasında.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın