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Atiba Hutchinson: "Larin tam bir makine!"

Beşiktaş'la kontrat yenileyen Atiba Hutchinson, B36 Torshavn karşısında hat-trick yapan vatandaşı Cyle Larin'e övgüler yağdırdı. Tecrübeli ön libero, "Larin, çok iyi bir kamp dönemi geçirmiş. Tam bir makine gibi mücadelede etti ve rakibi yıktı. Daha fazla süre aldıkça daha çok gol atacağına inanıyorum" dedi.

Atiba Hutchinson: 'Larin tam bir makine!'
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05 Ağustos 2018 06:33
Beşiktaş'ın genç forveti Cyle Larin, Siyah- Beyazlılar'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında B36 Torshavn karşısında 3 gün önce şov yapmıştı.

Beşiktaş'ın 6-0'lık skorla kazanıp 3. tur bileti aldığı mücadelede hat-trick yapan 23 yaşındaki oyuncu, başarılı performansıyla göz kamaştırdı.

Kendisi gibi Kanadalı olan başarılı futbolcuyu tribünden takip eden Atiba Hutchinson, genç yıldız adayıyla ilgili olarak düşüncelerini yakın çevresiyle paylaştı.

Beşiktaş'la uzun görüşmeler sonrasında 1+1 yıllık kontrat yenileyen 35 yaşındaki ön libero, "Larin, çok iyi bir kamp dönemi geçirmiş. Onu bu maçta daha güçlü gördüm. Son vuruşlarını da çok iyi geliştirmiş. Tam bir makine gibi mücadelede etti ve rakibi yıktı" ifadelerini kullandı.

'Çok iyi çalışıyor'

Larin'in ilerleyen maçlarda daha da iyi olmasını beklediğini belirten Atiba, "Çok iyi çalışıyor ve eksiklerini de çok iyi biliyor. Başta hocamız Şenol Güneş olmak üzere hepimiz ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Daha fazla süre aldıkça daha çok gol atacağına inanıyorum" sözlerini sarf etti.

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