Athletic Bilbao, Laporte'yi açıkladı!

Athletic Bilbao, FIFA'dan transferi için onay gelen Aymeric Laporte'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 11 Eylül 2025 19:07 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2025 21:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan Aymeric Laporte için kritik karar çıktı.

İspanya ekibi Athletic Bilbao, Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımından Aymeric Laporte'u kadrosuna kattı.

FIFA'DAN ONAY

Athletic Bilbao Kulübü, 31 yaşındaki İspanyol milli futbolcu Laporte'un FIFA onayıyla Al Nassr'dan transfer edildiğini duyurdu.



Daha önce yaptığı açıklamada, kulüp kontrolü dışındaki etkenler nedeniyle transferin zamanında tamamlanamadığını bildiren Athletic Bilbao Kulübü, FIFA'ya başvurarak transferi kesinleştirmek ve oyuncuyu tescil ettirmek için muafiyet talebinde bulunmuştu.

PERFORMANSI

Tecrübeli stoper, altyapısında yetiştiği Athletic Bilbao'da 2012-2018 yıllarında 222 maça çıktı ve 10 gol kaydetti.

