24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
1-0
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
0-4
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
2-1
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
3-3
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
4-2
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
1-1
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
0-1
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
0-0
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
1-1
24 Ağustos
Everton-Brighton
2-0
24 Ağustos
Fulham-M. United
1-1
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
1-0
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
2-2
24 Ağustos
Villarreal-Girona
5-0
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
0-3
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
1-1
24 Ağustos
Como-Lazio
2-0
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
1-1
24 Ağustos
Juventus-Parma
2-0
24 Ağustos
Lorient-Rennes
4-0
24 Ağustos
Le Havre-Lens
1-2
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
1-0
24 Ağustos
Toulouse-Brest
2-0
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
1-0
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-2
24 Ağustos
Ajax-Heracles
2-0
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
4-0
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
2-2

Atalanta, lige bir puanla başladı!

İtalya Serie A'nın 1. hafta maçında Atalanta, sahasında Pisa ile 1-1 berabere kaldı.

calendar 24 Ağustos 2025 23:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İtalya Serie A'nın 1. hafta maçında Atalanta, Pisa'yı konuk etti.

Gewiss Stadyumu'ndaki mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Pisa 26. dakikada Isak Hien'in kendi kalesine attığı golle öne geçti. Atalanta'ya beraberliği getiren golü ise dakika 50'de Gianluca Scamacca attı.

Bu sonucun ardından Atalanta ve Pisa lige 1'er puan alarak başladı.

İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Atalanta, Parma deplasmanına gidecek. Pisa, Roma'yı konuk edecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
