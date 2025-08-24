Atalanta, lige bir puanla başladı!

İtalya Serie A'nın 1. hafta maçında Atalanta, Pisa'yı konuk etti.



Gewiss Stadyumu'ndaki mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.



Pisa 26. dakikada Isak Hien'in kendi kalesine attığı golle öne geçti. Atalanta'ya beraberliği getiren golü ise dakika 50'de Gianluca Scamacca attı.



Bu sonucun ardından Atalanta ve Pisa lige 1'er puan alarak başladı.



İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Atalanta, Parma deplasmanına gidecek. Pisa, Roma'yı konuk edecek.