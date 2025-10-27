27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-290'
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Arsene Wenger: "Erkekler ve çocuklar arasındaki düello!"

Futbol efsanesi Arsene Wenger, Real Madrid'in Barcelona'yı 2-1 mağlup ettiği El Clasico karşılaşmasını değerlendirdi.

calendar 27 Ekim 2025 17:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Arsene Wenger: 'Erkekler ve çocuklar arasındaki düello!'
Futbol efsanesi Arsene Wenger, Real Madrid'in Barcelona'yı 2-1 mağlup ettiği El Clasico karşılaşmasını BeIN Sports'ta değerlendirdi. Fransız teknik adam, maçın fiziksel ve mental açıdan büyük farklar ortaya koyduğunu söyledi.

"ERKEKLERLE ÇOCUKLAR ARASINDAKİ BİR DÜELLOYU ANDIRDI" 

Wenger, iki takım arasındaki farkı açık sözlerle dile getirdi:

"El Clasico biraz erkeklerle çocuklar arasındaki bir düelloyu andırdı. Real Madrid'in savunması çok daha güçlüydü. Hücumda da her an gol atabileceklerini hissettirdiler, oysa Barcelona topa sahipti ama hiç tehlikeli görünmedi."

"LEWANDOWSKI VE RAPHINHA'NIN YOKLUĞU ETKİLEDİ"

Deneyimli teknik adam, Robert Lewandowski ve Raphinha gibi kilit isimlerin yokluğunun Barcelona'ya büyük zarar verdiğini de vurguladı:

"Önde Lewandowski ve Raphinha yoktu; ikisi de tecrübeli oyuncular. Onların eksikliği, Barcelona'nın hücum organizasyonunu ciddi biçimde etkiledi."

"VİTES YÜKSELTEMEDİLER"

Wenger, Katalan ekibinin performansının özellikle kritik anlarda yetersiz kaldığını belirtti:

"Barcelona'nın genel performansı bazı anlarda olgunluk eksikliğini gösterdi. Oyunu kontrol ettiler ama gerektiğinde vites yükseltemediler."

"XABI ALONSO TAKIMI İYİ DENGELEDİ" 

Öte yandan Wenger, Real Madrid'in teknik direktörü Xabi Alonso'ya da övgüde bulundu:

"Xabi Alonso'ya hakkını teslim etmeliyim. Takımını iyi dengeledi, çok akıllı bir oyun planı uyguladı. Real Madrid fiziksel olarak daha güçlüydü ve bu fark sonucu belirledi."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
