İngiltere Premier Lig'de 37. hafta maçında kümede kalma hesapları yapan Nottingham Forest ile şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal karşılaştı. Maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Nottingham Forest oldu veArsenal 37 hafta sonunda 81 puana ulaştı. 35 maçı olan Manchester City 85 puanla şampiyonluğa ulaştı.Manchester City, Premier Lig'de 9. kez mutlu sona ulaştı. Pep Guardiola ise Manchester City'nin başında 5. kez Premier Ligi kazandı.Nottingham Forest'ın golünü 19. dakikada Taiwo Awoniyi kaydetti. Arsenal bu gole cevap veremedi ve şampiyonluğu kaybetti.İngiltere Premier Lig'de son hafta Nottingham Forest, Crystal Palace deplasmanına çıkacak. Arsenal, Wolverhampton'ı ağırlayacak.İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, bu sezon 3 kupa hedefinden ilkine ulaştı.Manchester United'ın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve Federasyon Kupası'nı aynı sezon içinde kazanan ikinci İngiliz takımı olmayı hedefleyen Manchester City, Premier Lig şampiyonluğuyla ilk kupayı aldı.Guardiola'nın öğrencileri, 3 Haziran'da Federasyon Kupası finalinde Manchester United, 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde ise İtalyan ekibi Inter ile karşı karşıya gelecek.Manchester City, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarının ardından son 6 sezonda 5, toplamda ise 9. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.Manchester City, ligde pazar günü TSİ 18.00'de sahasında Chelsea'yi ağırlayacak.