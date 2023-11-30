Arkasspor evinde güle oynaya!

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Bulgaristan temsilcisi Neftohimik'i 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Arkasspor evinde güle oynaya!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Kasım 2023 21:09
Son güncelleme 30 Kasım 2023 21:11
Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Bulgaristan temsilcisi Neftohimik'i 3-0 yendi.

İlk karşılaşmayı da 3-0 kazanan Arkas Spor, 8'li finalde Çekya temsilcisi CEZ Karlovarsko'nın rakibi oldu.

Mavi-beyazlı ekip, CEZ Karlovarsko ile ilk maçı İzmir'de, rövanşı deplasmanda oynayacak.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Dominik Biegajlo (İngiltere), Roman Marschner (Çekya)

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Efe Mandıracı, Kartev (Ahmet Karataş, Onurcan Çakır, Canham, Gökcen Yüksel, Ulaş Onur Topbaşlı)

Neftohimik: Georgi Petrov, Ragin, Stanev, Kadankov, Simic, Khan (Dobrev, Yasen Petrov, Chavdarov, Stankov, Kordev, Nedyalkov)

Setler: 25-22, 25-17, 25-15

Süre: 61 dakika (21, 20, 20)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery