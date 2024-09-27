Arda Turan için açıklama: "2 yıl anlaştık"

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Arda Turan'ın sözleşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Arda Turan için açıklama: '2 yıl anlaştık'
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27 Eylül 2024 20:36
yüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, teknik direktör Arda Turan'ın geleceğiyle ilgili konuştu.

"ARDA TURAN İLE ANLAŞMAMIZ VAR"

Fatih Kulaksız Play Spor'a yaptığı açıklamada, "Arda Turan'ın sözleşmesinde özel bir madde yok ama Arda hoca ile sözlü bir anlaşmamız var. Bu yıldan sonra en az 2 yıl daha Eyüpspor'da çalışacak. Kendisiyle konuşmamız bu şekilde. O da bu plana sadık şu an, biz de öyle." dedi.

"G.SARAY'DAN BAŞKASINA GİTMEZ"

Türkiye'de Galatasaray'dan başka takım çalıştırmayacağını söyleyen Kulaksız, "Elbette Türkiye'de büyük takımlar, bu Galatasaray olabilir ki Arda hocanın zaten ben Galatasaray'dan başka bir takımda çalışacağını düşünmüyorum. Çünkü futbolcuyken de teklif geldiğinde 'Taş yerinde ağırdır' söylemiyle bunu ifade etmişti." ifadelerini kullandı.

EYÜPSPOR PERFORMANSI

2023 yılından beri Eyüpspor'da görev yapan Arda Turan, İstanbul ekibini Süper Lig'e çıkarmayı başarmıştı. Arda Turanlı Eyüpspor, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 6 maçta 9 puan topladı.

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